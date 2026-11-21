Trận chung kết đôi nam, nữ trong Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 (bộ môn bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X). (Ảnh: THẾ ĐẠI)

19 giờ hôm nay (21/11), Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 12.000 vận động viên của 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung. Đại hội là sự kiện thể thao quốc gia lớn nhất, tổ chức bốn năm một lần, mang ý nghĩa đánh giá thực chất lực lượng, phát hiện tài năng và định hình chiến lược phát triển thể thao thành tích cao.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, với chương trình nghệ thuật và thể thao đặc sắc. Điểm nhấn là màn diễu hành của 36 đoàn thể thao, nghi thức rước cờ, thắp đuốc Đại hội và chương trình biểu diễn có sự tham gia của hơn 1.500 nghệ sĩ, vận động viên. Mang chủ đề “Niềm tin chiến thắng - We Are Viet Nam” và “Khát vọng vinh quang”, chương trình kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, khắc họa tinh thần đoàn kết, ý chí chinh phục của thể thao Việt Nam.

Đặc biệt, nghi thức rước đuốc từ khu vực Bến Nhà Rồng qua sông Sài Gòn trước khi ngọn lửa Đại hội được thắp sáng hứa hẹn tạo nên hình ảnh giàu ý nghĩa. Lựa chọn không gian bên sông làm sân khấu chính cũng mang đến nét mới cho lễ khai mạc, đồng thời quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại.

Các hoạt động thi đấu tại Đại hội được triển khai trước, trong và sau lễ khai mạc. Một số môn đã tranh tài trước ngày khai mạc nhằm bảo đảm tiến độ, trong đó có Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 (bộ môn bóng bàn của Đại hội), các môn: muay, karate và hai nội dung marathon nam, nữ của môn điền kinh.

Sau lễ khai mạc, các bộ môn sẽ thi đấu trong 22 ngày và kết thúc vào ngày 12/12. Với 48 môn, từ những môn Olympic trọng điểm: điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung, cử tạ, thể dục dụng cụ đến võ thuật, thể thao dân tộc và các môn mới, Đại hội tạo nên bức tranh toàn diện về lực lượng thể thao các địa phương.

Tuy nhiên, việc tổ chức thi đấu tại nhiều địa điểm cũng đặt ra yêu cầu cao về điều hành, giám sát chuyên môn và tính thống nhất. Công tác trọng tài, kiểm tra điều kiện thi đấu, phòng, chống doping và giải quyết khiếu nại cần được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kết quả phản ánh đúng thực lực vận động viên. Thành công của Đại hội không chỉ nằm ở số lượng huy chương mà còn ở tính công bằng, minh bạch và chất lượng chuyên môn.

Ở góc độ chuyên môn, Đại hội cần được nhìn nhận như cuộc sát hạch quan trọng của thể thao thành tích cao Việt Nam sau chu kỳ bốn năm, thay vì chỉ là cuộc đua thứ hạng giữa các địa phương. Theo các chuyên gia, những môn Olympic phải được ưu tiên trong đánh giá, bởi đây là thước đo khả năng cạnh tranh quốc tế. Thành tích vận động viên cần được đối chiếu với chuẩn châu Á, thế giới và những ngưỡng có khả năng cạnh tranh tại Olympic, thay vì chỉ so sánh với kỷ lục quốc gia hay thành tích các kỳ Đại hội trước. Một vận động viên giành Huy chương vàng trong nước, nhưng còn cách xa chuẩn châu lục sẽ cần lộ trình đầu tư khác với người có khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD, Olympic. Ngược lại, những vận động viên chưa giành huy chương, song có tiến bộ rõ rệt, tiệm cận chuẩn quốc tế hoặc thể hiện tiềm năng ở độ tuổi trẻ cũng cần được ghi nhận. Cách đánh giá này giúp tránh chạy theo thành tích nội bộ, đồng thời xác định đúng những môn, nội dung và cá nhân có triển vọng.

Đại hội là dịp kiểm tra chiều sâu lực lượng, đánh giá khoảng cách giữa nhóm vận động viên hàng đầu với lớp kế cận, từ đó xác định những lĩnh vực cần bổ sung nhân lực và đầu tư trọng điểm.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được tổ chức trong bối cảnh thể thao Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư. Mở rộng quy mô, bổ sung môn thi đấu hay cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp đều đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để khẳng định bước tiến về đẳng cấp.

Điều quan trọng là sau mỗi kỳ Đại hội, thể thao Việt Nam phải xác định rõ vị trí của mình, khoảng cách với các đối thủ hàng đầu và giải pháp thu hẹp khoảng cách ấy. Muốn vươn tầm Olympic và thế giới, không thể chỉ trông chờ vào một vài vận động viên xuất sắc mà cần hệ thống tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và thi đấu quốc tế liên tục, bài bản. Đại hội sẽ thật sự thành công nếu kết quả thi đấu được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể, có mục tiêu, thời hạn và trách nhiệm rõ ràng.

Bảng tổng sắp huy chương có thể khép lại sau ngày bế mạc, nhưng giá trị lớn nhất phải được thể hiện trong những năm tiếp theo, bằng các thế hệ vận động viên mới, những kỷ lục mới và khả năng cạnh tranh ngày càng cao của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.