Dù quyết tâm và có lợi thế sân nhà, nhưng họ vẫn không thể vượt qua đội khách có phong độ cao và đang chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Đội bóng quân đội chủ động nhập cuộc và dồn lên tấn công ngay từ đầu hiệp một, song đối thủ của họ phòng thủ khá chặt chẽ, đồng thời đẩy mạnh tranh chấp ở phần giữa sân để từ đó tổ chức các pha lên bóng khá sắc bén.

Phút 43, tiền đạo Guiherme của Sông Lam Nghệ An đã đưa bóng vào lưới đội chủ nhà sau hai lần dứt điểm, nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Trong hiệp hai, hàng công của Thể Công Viettel vẫn tỏ ra bế tắc, nhất là khi đội khách lùi về tập trung phòng ngự, không cho họ cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Văn Việt và hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0.

★ Chiều cùng ngày, câu lạc bộ Thanh Hóa nhanh chóng hiện thực hóa lợi thế sân nhà bằng bàn mở tỷ số của Damoth Thongkhamsavath vào lưới Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở phút 25. Tuy nhiên, HAGL cho thấy họ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Bàn gỡ hòa của Jacintho Ferreira ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, đồng thời tạo thêm sức ép cho đội chủ nhà. 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ba điểm trước HAGL có ý nghĩa lớn với Thanh Hóa giúp họ tạm vươn lên vị trí thứ năm với 12 điểm.