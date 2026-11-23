Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ngày 22/11 kết thúc tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, sau hơn hai tuần đàm phán, mà không đạt được đồng thuận. Bất đồng về nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu khiến gần 200 quốc gia không thể thông qua tuyên bố chung.

Trong khi đó, gần 700.000 ha rừng bị thiêu rụi tại châu Âu trong 9 tháng của năm 2026, gần gấp đôi mức trung bình cùng kỳ hai thập kỷ qua. Những dòng lũ bùn đá phá hủy nhà cửa và hạ tầng ở Nepal sau vụ lở đá và băng lớn trên dãy Himalaya hồi tháng 8. Những thảm họa này cho thấy sức ép ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, trong bối cảnh các nỗ lực ứng phó toàn cầu vẫn gặp nhiều trở ngại.

Bất đồng tại COP31

"Không còn gì để làm nữa. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể", ông Murat Kurum, Chủ tịch COP31, phát biểu tại phiên họp bế mạc, đồng thời tuyên bố không đưa ra thêm dự thảo văn kiện mới.

Một trong những bất đồng lớn nhất tại COP31 là cam kết cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Các quốc gia chưa thống nhất được lộ trình giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, than đá và khí đốt do khác biệt về nhu cầu năng lượng và điều kiện phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Môi trường Ireland, ông Darragh O'Brien, muốn thỏa thuận COP31 đưa ra cam kết rõ ràng về việc giảm sử dụng than đá, dầu mỏ và khí đốt. Trong khi đó, một số quốc gia cho rằng việc chuyển sang năng lượng sạch cần có lộ trình phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của từng nước.

Bộ trưởng Khí hậu, Môi trường và Năng lượng kiêm Bộ trưởng Giao thông Ireland Darragh O'Brien (trái) và Ủy viên châu Âu phụ trách Khí hậu, Trung hòa carbon và Tăng trưởng xanh trả lời báo chí sau khi rời phiên họp toàn thể tại Hội nghị COP31 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/11. Ảnh: Reuters.

Tài chính khí hậu cũng là vấn đề chưa tìm được tiếng nói chung. Dự thảo thỏa thuận đề xuất tăng gấp ba khoản hỗ trợ các nước để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng không nêu rõ số tiền cụ thể. Điều này khiến các quốc gia đang phát triển khó xác định nguồn lực có thể nhận được để triển khai những kế hoạch phòng chống thiên tai, bảo vệ cơ sở hạ tầng và đời sống người dân.

Bất đồng về tài chính diễn ra giữa lúc thế giới tiếp tục đối mặt với nguy cơ thời tiết cực đoan. Ngoài lũ quét và cháy rừng, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), El Nino đã hình thành và có khả năng kéo dài đến tháng 2/2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa lớn tại nhiều khu vực.

Những hiện tượng này có thể gây thêm sức ép lên sản xuất nông nghiệp, nguồn cung nước và sinh kế của hàng triệu người, đặc biệt tại những khu vực vốn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Sức ép thiên tai không chỉ giới hạn ở châu Âu và khu vực Himalaya. Tại Nam Mỹ, những đám cháy rừng trong mùa khô tiếp tục xuất hiện ở vùng Amazon của Brazil. Ở Indonesia, cháy rừng và tình trạng mất môi trường sống cũng đe dọa nhiều loài động vật hoang dã. Hình ảnh lực lượng cứu hộ giải cứu đười ươi tại Tây Kalimantan hồi tháng 8 cho thấy thiên tai và suy thoái môi trường có thể tác động trực tiếp đến hệ sinh thái.

Tại các quốc đảo Thái Bình Dương, nước biển dâng là mối lo thường trực, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt, đất canh tác và các khu dân cư ven biển. Những quốc gia như Tuvalu và Fiji phải tính đến các giải pháp bảo vệ bờ biển, nâng cấp hạ tầng và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Đây cũng là những lĩnh vực đòi hỏi nguồn tài chính lớn, khiến vấn đề hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu trở nên đặc biệt quan trọng tại COP31.

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ đi về đâu?

Kết quả COP31 đặt ra câu hỏi về hướng đi tiếp theo của tiến trình hợp tác khí hậu toàn cầu, đặc biệt trong việc thực hiện các cam kết giảm phát thải và hỗ trợ những quốc gia dễ bị tổn thương.

Đối với các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương và Caribe, những hội nghị khí hậu thường niên của Liên Hợp Quốc là cơ hội quan trọng để tìm kiếm nguồn lực ứng phó với nước biển dâng, bão mạnh và lũ lụt.

Ông Simon Stiell, người đứng đầu cơ quan khí hậu Liên Hợp Quốc, cho biết đã bắt đầu tham vấn các chuyên gia nhằm tìm kiếm những điều chỉnh cần thiết đối với cơ chế đàm phán dựa trên đồng thuận.

Cháy rừng tại Brazil, Indonesia và Hy Lạp, nắng nóng ở Italy cùng lũ quét, sạt lở tại Nepal cho thấy những thiệt hại do thiên tai gây ra cho con người và tài sản tại nhiều khu vực trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Dù còn nhiều thách thức, hợp tác khí hậu quốc tế đã ghi nhận một số chuyển biến trong thập kỷ qua.

Khi Thỏa thuận Paris được thông qua năm 2015, các dự báo dựa trên chính sách hiện hành khi đó cho thấy nhiệt độ toàn cầu có thể tăng khoảng 4 độ C trong thế kỷ này. Một thập kỷ sau, mức dự báo giảm xuống còn 2,8 độ C, dù vẫn cao hơn mục tiêu 1,5 độ C.

Các kỳ COP cũng góp phần định hướng đầu tư vào năng lượng tái tạo, xe điện và những công nghệ giảm phát thải. Đây là những lĩnh vực đang đóng vai trò ngày càng lớn trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh cơ chế đàm phán chung, nhiều quốc gia đang thúc đẩy hợp tác theo những nhóm nhỏ để triển khai các mục tiêu cụ thể.

Tuvalu dự kiến đăng cai Hội nghị về Chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch (TAFF) năm 2027, với khoảng 90 quốc gia được cho là sẽ cử đại diện tham dự, trong đó có Anh, Mexico và Nigeria. Các sáng kiến về phát triển lưới điện xanh, cắt giảm khí methane và giảm phụ thuộc vào dầu khí cũng đang được triển khai thông qua những cơ chế hợp tác riêng.

Ngoài ra, nhiều quốc gia tiếp tục ủng hộ duy trì cơ chế đàm phán đa phương nhằm bảo đảm sự tham gia rộng rãi và thực hiện những cam kết khí hậu đã được thống nhất.

"Đây không phải là dấu chấm hết của chủ nghĩa đa phương. Đôi khi, các bên cần có đủ dũng khí để nói không", Bộ trưởng Khí hậu Bỉ Jean-Luc Crucke nhận định về kết quả COP31.