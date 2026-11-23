Dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; PGS, TS, Trung tướng Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí giảng viên và 39 học viên là cán bộ nòng cốt khoa học công nghệ của Công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc khóa huấn luyện, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến cực đoan, khó lường; thiên tai, sự cố, thảm họa phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện Luật Phòng thủ dân sự và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CAND luôn khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, việc ứng dụng khoa học, công nghệ cao là yêu cầu tất yếu.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an phát biểu khai mạc khóa huấn luyện.

Nhấn mạnh tầm quan trọng và tính chất đặc biệt của khóa huấn luyện UAV, đồng chí cho rằng đây là phương tiện kỹ thuật đột phá giúp mở rộng trinh sát, tăng tốc độ cứu hộ, giảm thiểu rủi ro cho cán bộ, chiến sĩ.

Việc tổ chức khóa huấn luyện đợt này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tổ chức tác chiến trong thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ của lực lượng CAND, chuyển từ phương thức tổ chức tác chiến truyền thống sang làm chủ, ứng dụng khoa học công nghệ trong các chiến thuật của lực lượng CAND, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với lực lượng tham gia huấn luyện và công tác huấn luyện, Thiếu tướng Nguyễn Hồng cho biết, hiện nay trên thế giới, giá trị sức mạnh nằm ở khoa học công nghệ chứ không phải chỉ là quân số.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, khóa huấn luyện lần này triệu tập là những đồng chí là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nòng cốt từ các đơn vị, địa phương; với phương châm “tinh nhưng mà mạnh, ít nhưng mà tinh nhuệ”, mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ CAND có trình độ cao, khả năng kỹ thuật, chiến thuật tốt và có nhận thức tiếp nhận thông tin khoa học kỹ thuật liên tục, toàn trình.

PGS. TS. Trung tướng Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại Lễ khai mạc khóa huấn luyện.

Khẳng định, con người là yếu tố quyết định hiệu quả thực chiến, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Ban Tổ chức khóa huấn luyện quản lý chặt quân số, bảo đảm thao trường, khí tài, pin dự phòng, hậu cần, đặt tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, an toàn không lưu và bảo mật dữ liệu bay lên hàng đầu; đội ngũ giảng viên, chuyên gia bám sát phương châm lý thuyết gắn liền thực hành, thực chiến, tăng cường tình huống giả định phức tạp. Đề nghị, các học viên chấp hành nghiêm nội quy, điều lệnh, nắm vững nguyên lý vận hành, các quy định pháp luật… để trở thành hạt nhân nòng cốt, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo các cấp trong triển khai công tác phòng thủ dân sự, CNCH tại các đơn vị, địa phương.

Các đại biểu và các học viên tham dự khóa huấn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS, Trung tướng Lê Quang Bốn bày tỏ vinh dự, trách nhiệm khi Học viện được lựa chọn là đơn vị đăng cai khóa huấn luyện. Đồng chí phân tích, trước diễn biến phức tạp, khó dự báo của sự cố, thảm họa, thiên tai, cháy nổ, sạt lở, ngập úng, tai nạn, việc ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV trong phòng thủ dân sự, cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa thiết thực, nâng cao năng lực quan sát, giám sát, trinh sát, tìm kiếm, xác định vị trí người bị nạn, đánh giá hiện trường, khảo sát tuyến đường, vận chuyển tiếp tế, truyền tải thông tin phục vụ chỉ huy, điều hành, nhất là tại khu vực chia cắt, địa hình rộng, phức tạp.

Giảng viên trao đổi sơ bộ quy trình vận hành UAV với các cán bộ quản lý khóa huấn luyện.

Quán triệt tinh thần phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và yêu cầu của Luật Phòng thủ dân sự, Trung tướng Lê Quang Bốn cho biết, Học viện đã chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị chức năng xây dựng chương trình huấn luyện, tài liệu, bổ sung tình huống gắn thực tiễn, chuẩn bị giảng đường, bãi bay, điều kiện phục vụ huấn luyện.

Đồng chí cam kết phối hợp chặt chẽ, tổ chức khóa huấn luyện theo phương châm lý thuyết gắn với thực hành, thực hiện hiện trường gắn với đánh giá kết quả cuối khóa, đồng thời nhấn mạnh ba yêu cầu xuyên suốt: tổ chức chặt chẽ, huấn luyện thực chất và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Các đại biểu cùng các học viên tại Lễ khai mạc.

Trung tướng Lê Quang Bốn đề nghị, các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, kỷ luật thao trường, tích cực rèn luyện thực hành; đội ngũ giảng viên, chuyên gia, huấn luyện viên phát huy kinh nghiệm thực tiễn, tận tình hướng dẫn để học viên làm chủ kỹ năng cơ bản, vận dụng vào công tác tại cơ sở; giảng viên Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuẩn bị kỹ bài giảng, trao đổi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, từng bước xây dựng lực lượng giảng viên nòng cốt phục vụ lâu dài công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu sử dụng UAV; mọi cán bộ, giảng viên, huấn luyện viên, học viên tuân thủ nghiêm quy định quản lý, sử dụng UAV, bảo vệ công trình, bảo mật thông tin, dữ liệu, không tự ý vận hành, sử dụng phương tiện ngoài phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Khóa huấn luyện góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, từng bước hiện đại hóa công tác phòng thủ dân sự, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khóa huấn luyện (khóa I) diễn ra từ ngày 23/11-26/11 tại Hà Nội.