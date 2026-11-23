Thôn Dào Cu Nha, xã Lao Chải từng là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Những tập quán lạc hậu, tình trạng trồng cây thuốc phiện và sử dụng ma túy đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, sự lãnh đạo quyết liệt của chi bộ, sự tiên phong của đảng viên và đồng thuận của Nhân dân đã từng bước tạo chuyển biến. Dào Cu Nha trở thành thôn đầu tiên của xã Lao Chải đạt tiêu chí không ma túy.

Chị Giàng Thị Máy ở thôn Dào Cu Nha chia sẻ: “Trước kia, nhiều hộ dân trồng cây thuốc phiện, cuộc sống khó khăn. Bây giờ thì không ai trồng nữa, người dân tích cực chăn nuôi, cuộc sống khá hơn”.

Điều đáng chú ý trong quá trình đổi thay ấy, vai trò của chi bộ không chỉ thể hiện ở việc xác định nhiệm vụ, mà còn ở cách tổ chức thực hiện. Đảng viên được phân công phụ trách các hộ đến từng gia đình tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, từ bỏ cây thuốc phiện, tránh xa ma túy, tích cực lao động, sản xuất. Sự gương mẫu, sâu sát của đảng viên đã góp phần tạo niềm tin, khuyến khích người dân cùng tham gia xây dựng cộng đồng an toàn.

Theo anh Lờ A Sáu - Bí thư Chi bộ thôn Dào Cu Nha, việc phát huy trách nhiệm của từng đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong vận động Nhân dân. Mỗi đảng viên phụ trách hơn 10 hộ, thường xuyên tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhờ đó, địa bàn có chuyển biến tích cực. Qua rà soát, thôn không còn người nghiện và tái nghiện, cũng không phát rừng làm nương, cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn”.

Thực tế tại Dào Cu Nha cho thấy, khi đảng viên thực sự gần dân, hiểu dân, nói đi đôi với làm, công tác tuyên truyền, vận động sẽ có sức thuyết phục hơn.

Hiện, toàn tỉnh có gần 3.000 tổ hòa giải với hơn 16.600 hòa giải viên tại các thôn, tổ dân phố. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia giải quyết những bất đồng trong đời sống hằng ngày, góp phần hạn chế tranh chấp, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Để hoạt động hòa giải phát huy hiệu quả, vai trò của bí thư chi bộ, đảng viên và những người có uy tín trong cộng đồng rất quan trọng. Họ không chỉ nắm tình hình mà còn là cầu nối giúp người dân hiểu đúng quy định, tôn trọng lẽ phải và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Ở thôn Hương Giang, xã Yên Bình, vai trò của chi bộ được thể hiện qua việc chủ động nắm tâm tư, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Bí thư chi bộ cùng tổ hòa giải tích cực vận động người dân tháo gỡ bất đồng trên tinh thần chia sẻ, tôn trọng và thượng tôn pháp luật. Nhờ đó, nhiều vụ việc được giải quyết từ sớm, không để mâu thuẫn kéo dài, ảnh hưởng đến tình đoàn kết trong khu dân cư.

Ông Đoàn Xuân Lý - Bí thư Chi bộ thôn Hương Giang cho biết: “Năm 2024, chúng tôi giải quyết được 6 vụ, năm 2025 và từ đầu năm 2026 đến nay, không có vụ việc nào tổ hòa giải cần phải giải quyết”.

Cùng với công tác hòa giải, việc xây dựng và duy trì các mô hình tự quản về an ninh, trật tự cũng góp phần đưa tinh thần thượng tôn pháp luật trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 140 loại mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả nhờ khơi dậy vai trò chủ động của người dân, gia đình và dòng họ.

Tiêu biểu là mô hình “Dòng họ Lục không có tội phạm” ở thôn Chuông Ính, xã Tân Lĩnh. Với 45 hộ, 201 nhân khẩu, dòng họ Lục chú trọng wtuyên truyền, nhắc nhở con cháu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết, không để phát sinh mâu thuẫn. Trong đó, uy tín và trách nhiệm của người đứng đầu dòng họ có ý nghĩa quan trọng trong tập hợp các thành viên, duy trì nền nếp tự quản và giáo dục thế hệ trẻ.

“Muốn con cháu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết, những người cao tuổi, người đứng đầu dòng họ phải gương mẫu. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, có vấn đề nảy sinh thì cùng nhau trao đổi, giải quyết trên tinh thần đoàn kết. Mỗi gia đình phải có trách nhiệm giáo dục con cháu, cùng giữ gìn danh dự, uy tín của dòng họ. Có như vậy, dòng họ mới bình yên, các gia đình mới yên tâm phát triển kinh tế”, ông Lục Văn Trường - đại diện dòng họ Lục ở thôn Chuông Ính cho biết.

Từ thực tiễn ở các địa phương có thể thấy, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật không chỉ trông chờ vào hoạt động tuyên truyền hay sự quản lý của chính quyền, mà cần được hình thành từ chính mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Trong quá trình đó, tổ chức đảng giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo; cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong thực hiện và vận động Nhân dân; người có uy tín, người đứng đầu dòng họ phát huy ảnh hưởng tích cực để tập hợp, giáo dục các thành viên cùng chấp hành pháp luật.

Đó cũng là nền tảng để pháp luật không chỉ được nhận biết, ghi nhớ mà trở thành ý thức tự giác, chuẩn mực ứng xử của mỗi người dân. Qua đó, tinh thần thượng tôn pháp luật được lan tỏa trong cộng đồng, những bản làng vùng cao Lào Cai sẽ có thêm nền tảng vững chắc để giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố đoàn kết và phát triển bền vững.