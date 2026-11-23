Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa quân dân tại tỉnh Lai Châu - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ấm áp tình đoàn kết nơi thung lũng Mường So

Sáng 23/11, trong chương trình công tác tại tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa quân dân tại Liên khu dân cư gồm các thôn, bản: Mường So, Tây Sơn, Tây An, Nà Củng, Tân Uyên, Vàng Bâu, Huổi Én thuộc xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Cùng dự Ngày hội có Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo các bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự Ngày hội - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Từ những con đường được thắp sáng đến những bản làng ngày càng ấm no

Liên khu dân cư gồm 7 thôn, bản với 1.608 hộ, 7.476 nhân khẩu, có 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Thái chiếm phần đông. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất lúa nước trên cánh đồng Mường So, trồng rau màu, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ và thương mại.

Năm qua, cán bộ và nhân dân các thôn, bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm cho diện mạo khu dân cư ngày càng văn minh, tiến bộ.

Kinh tế hộ gia đình từng bước phát triển. Bà con chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, duy trì 11 mô hình kinh tế hiệu quả. Thu nhập bình quân của người dân đạt từ 43-65 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,35%/năm. Đến nay, liên khu dân cư còn 71 hộ nghèo, chiếm 4,41% và 161 hộ cận nghèo, chiếm 10%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc nơi đây còn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Toàn liên khu hiện có 25 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên; lễ hội Nàng Han, lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu được duy trì hằng năm, góp phần gìn giữ hồn cốt văn hóa của đồng bào Thái.

Đông đảo bà con nhân dân dự Ngày hội - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Chăm lo hạnh phúc của nhân dân, giữ vững biên cương từ sức mạnh đại đoàn kết

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi tới các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín, các bậc cao niên, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và toàn thể bà con liên khu dân cư lời thăm hỏi thân tình, ấm áp, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống tại các khu dân cư, đưa công tác Mặt trận về với cơ sở, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Năm 2026 càng có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở các khu dân cư được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Với Lai Châu - một trong những cái nôi của nghệ thuật xòe Thái, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Ngày hội hôm nay càng mang ý nghĩa sâu sắc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống tại các khu dân cư, đưa công tác Mặt trận về với cơ sở, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đánh giá những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, điều đáng trân trọng là những thành quả ấy chủ yếu được tạo nên bằng chính sức lao động, sự đoàn kết, đồng lòng của bà con; bằng vai trò gắn kết của các chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín, già làng, trưởng bản và tình quân dân keo sơn với Bộ đội Biên phòng.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đang nỗ lực để người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân.

Từ ý nghĩa đó, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh Lai Châu, xã Phong Thổ và liên khu dân cư vùng Mường So tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng tặng quà Liên khu dân cư - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Chăm lo đời sống nhân dân, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc

Trước hết, cần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; nói để dân nghe, làm để dân tin. Cán bộ về bản phải hiểu tiếng nói, phong tục tập quán của đồng bào, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân.

Nhấn mạnh vai trò của mỗi người dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Phó Thủ tướng mong muốn đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với Bộ đội Biên phòng, cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. "Mỗi người dân là một cột mốc sống của Bộ đội Biên phòng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên cương, việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc cần được quan tâm thường xuyên. Các thôn, bản tiếp tục xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; vận động xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mê tín dị đoan.

Phó Thủ tướng tặng quà người dân - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đối với phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của đồng bào; khuyến khích thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo sinh kế để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Cán bộ khuyến nông cần thực sự gần dân, cầm tay chỉ việc, làm mẫu ngay trên ruộng, vườn để bà con tận mắt thấy, tận tay làm và áp dụng vào sản xuất.

Đồng thời, khuyến khích người dân liên kết thành tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng sản phẩm OCOP từ nông sản và ẩm thực đặc trưng của thôn, bản. Lãnh đạo tỉnh, xã cần quan tâm đầu tư thủy lợi, giao thông nội đồng, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, quyết tâm trong năm 2027 giảm mạnh số hộ nghèo, cận nghèo, tăng số hộ khá và hộ giàu.

Liên khu dân cư tặng quà Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Một nhiệm vụ quan trọng khác là giữ rừng, bảo vệ nguồn nước, chủ động phòng, chống thiên tai và phát triển du lịch cộng đồng. Phó Thủ tướng lưu ý, giữ rừng đầu nguồn chính là giữ nguồn nước cho ruộng Mường So, giữ bình yên cho bản làng trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Với cảnh quan thung lũng, cánh đồng lúa, những ngôi nhà sàn, điệu xòe, ẩm thực Thái và nghề dệt thổ cẩm, Mường So có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển du lịch phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể và đối tượng trực tiếp hưởng lợi; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn không gian thôn bản, nhà sàn, lễ hội, nghề thủ công, không sân khấu hóa làm mất đi những giá trị linh thiêng của văn hóa địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan trưng bày nghề thủ công truyền thống các dân tộc - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vùng Tây Bắc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Thổ sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Gia Huy