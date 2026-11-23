Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự hội nghị. Ảnh: Việt Dũng.

Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Vũ Hải Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành: Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Huế, Thành phố Đồng Nai, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Hải Phòng, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Cà Mau, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Đắk Lắk.

Về phía TP.HCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong...

Việc công bố Quy hoạch tổng thể hôm nay thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ và bền vững.

Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM tham dự hội nghị.

Quy hoạch 100 năm định hình tầm nhìn đô thị toàn cầu

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết, sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, TP.HCM bước vào một không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa dạng hơn, hội tụ đầy đủ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên. Không gian mới mở ra cơ hội chưa từng có, đồng thời đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất, đủ tầm để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, việc lập Quy hoạch tổng thể thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian, hạ tầng, quốc phòng - an ninh, nâng cao vai trò, vị thế của Thành phố trong Vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là "bản đồ phát triển" dẫn dắt mọi quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới. Quy hoạch là kết tinh của trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ, với tầm nhìn dài hạn hướng tới mốc 100 năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu.

Quy hoạch đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị "5 cực động lực - 5 trung tâm vệ tinh - 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển", lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Với ý nghĩa to lớn của Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố xác định việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy hoạch là tiền đề quan trọng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Theo đó, đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới thuộc nhóm thu nhập cao.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có đời sống văn hóa - xã hội đặc sắc, chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2075 và xa hơn, TP.HCM phấn đấu trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Công bố và chứng nhận thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Đồng bộ giải pháp, huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch

Để hiện thực hóa những mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong khẳng định, thành phố cần xác định các giải pháp, mục tiêu ưu tiên, trọng tâm ngay từ hôm nay nhằm triển khai quy hoạch hiệu quả, với tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng phía Nam và cả nước.

Trước hết, thành phố khẩn trương tổ chức công bố rộng rãi Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đến từng phường, khu phố, hộ dân bằng nhiều hình thức.

Công tác tuyên truyền cần hướng đến cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, bảo đảm nội dung cụ thể, dễ hiểu, cung cấp đầy đủ thông tin quy hoạch cần thiết liên quan đến quy mô dân số, cơ cấu sử dụng đất, các điểm nhấn tại một số khu vực, công trình...

Bản đồ Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chung tay thực hiện quy hoạch chung và các dự án Thành phố đang kêu gọi đầu tư.

Thành phố cũng cần rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm khớp nối đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là huy động nguồn lực, phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, vốn đầu tư công, tư nhân và quốc tế để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, vùng 3 vùng Tây - Tây Nam.

Đối với các dự án ưu tiên, thành phố lựa chọn trên cơ sở tính cấp thiết, khả thi, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch các cấp và khả năng tạo lập hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối thành phố với vùng và cả nước.

Trọng tâm gồm các dự án đang triển khai cần tháo gỡ khó khăn để hoàn thành; công trình hạ tầng cấp quốc gia, cấp vùng trên địa bàn; hạ tầng khung và các dự án tạo động lực phát triển, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Cùng với đó là các dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư, phát triển quỹ đất, nhà ở xã hội và các dự án sản xuất, kinh doanh, nhà ở, công trình công cộng có hiệu quả cao, khả năng thu hồi vốn nhanh.

Công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Khẳng định khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành "Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới" là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, lãnh đạo thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến bản quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển thực tiễn sinh động.

“Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Từ nền móng vững chắc hôm nay, các thế hệ mai sau tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về thành phố của mình. Quy hoạch hôm nay được chính thức ban hành là kết tinh trí tuệ tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố, bạn bè trong và ngoài nước. Và sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, năng động này sẽ được tiếp tục phát huy trong quá trình cụ thể hoá, thực hiện Quy hoạch”, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương bạn, đối tác quốc tế để thành phố sớm đạt được những mục tiêu chiến lược đã xác định.