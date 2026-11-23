Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại Hải Phòng
Sáng 23/11, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành do Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức.
Trong đợt 7/11/2026, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 4.148 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên; trong đó, 20 đồng chí được tặng Huy hiệu 80 năm, 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 75 năm và 13 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-du-le-trao-huy-hieu-dang-tai-hai-phong-post1150095.vnp