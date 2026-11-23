Thái Nguyên là một trong những địa phương sớm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân bằng những chính sách thiết thực. Việc triển khai Đề án số 05 về Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân và hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế mà còn giúp người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt gánh nặng viện phí.