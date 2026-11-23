Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu khai mạc. (Ảnh: USSH)

Tọa đàm được tổ chức nhằm trao đổi, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo chuyên đề và Bảng kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phục vụ Đề án “Chiến lược tự chủ quốc gia”. Thông qua tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý tập trung làm rõ cơ sở lý luận, bài học kinh nghiệm quốc tế; nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất định hướng, giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ chiến lược quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, chủ đề tự chủ chiến lược quốc gia đang là vấn đề cấp thiết, đặt ra yêu cầu nghiên cứu cả từ góc độ chiến lược quốc gia và nhận thức khoa học.

Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được Đại học Quốc gia Hà Nội giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo chuyên đề. Đây là nhiệm vụ lớn, quan trọng, thể hiện sự tin tưởng của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với nhà trường, đồng thời đặt ra áp lực lớn trong quá trình triển khai.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: USSH)

Nhấn mạnh cách tiếp cận vấn đề, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, tự chủ chiến lược quốc gia trong bối cảnh hiện nay cần được nhìn nhận theo hướng bao trùm, toàn diện hơn. Nếu trước đây, tự chủ quốc gia chủ yếu được đề cập từ góc độ chính trị, độc lập và chủ quyền quốc gia, thì hiện nay cần mở rộng nghiên cứu sang nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, an ninh, năng lượng và quan hệ quốc tế, ngoại giao.

Trình bày báo cáo đề dẫn về cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế và định hướng xây dựng năng lực tự chủ chiến lược quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn làm rõ khái niệm tự chủ chiến lược quốc gia, các trụ cột cấu thành và mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ, tự cường và hội nhập quốc tế.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, tự chủ chiến lược là phạm trù tổng hợp, bao quát các phương diện chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khoa học-công nghệ, văn hóa và xã hội. Năng lực này không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích hiện hữu mà còn hướng tới kiến tạo tương lai, không đồng nghĩa với tự lực tuyệt đối, tự cung tự cấp hay biệt lập với thế giới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trình bày báo cáo đề dẫn. (Ảnh: USSH)

Báo cáo xác định sáu trụ cột của năng lực tự chủ chiến lược quốc gia, gồm: chính trị; kinh tế và các nguồn lực phát triển; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quốc phòng, an ninh; đối ngoại; văn hóa, xã hội, con người và tri thức. Đồng thời, nhận diện những yếu tố nền tảng và thách thức đối với Việt Nam, trong đó có năng lực thể chế và quản trị quốc gia, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học-công nghệ, sức mạnh kinh tế nội sinh và khả năng chống chịu, thích ứng trước biến động bên ngoài.

Từ kinh nghiệm quốc tế của Hàn Quốc, Ấn Độ và Singapore, báo cáo đề xuất mô hình dự thảo khung năng lực tự chủ chiến lược quốc gia Việt Nam, gồm sáu trụ cột với các tiêu chí và chỉ số thành phần dự kiến.

Phát biểu tại tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, tự chủ chiến lược hiện là một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng trong thực hiện đường lối phát triển đất nước mà Đại hội XIV đã đề ra. Nếu trước đây, Việt Nam thường nhấn mạnh đường lối độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, thì trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt, tự chủ chiến lược trở thành vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với mỗi quốc gia.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: USSH)

Ông nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, tự chủ chiến lược trước hết phải gắn với tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ nền. Vấn đề đặt ra là Việt Nam cần xác định cách thức làm chủ công nghệ trong điều kiện trình độ phát triển khoa học, công nghệ còn hạn chế, cũng như những lĩnh vực công nghệ phù hợp điều kiện và thế mạnh của đất nước.

Bên cạnh đó, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú đề cập yêu cầu tăng sức mạnh nội địa của nền kinh tế. Theo ông, mặc dù tốc độ tăng trưởng và giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, nhưng cần quan tâm đến giá trị nội địa của nền kinh tế. Nếu không tăng được sức mạnh nội địa, năng lực tự chủ chiến lược sẽ thiếu vững chắc.

Về nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, ông cho rằng bên cạnh phát triển trình độ công nghệ, hoàn thiện thể chế và quản trị, cần đặc biệt chú trọng tạo dựng nguồn nhân lực có đủ năng lực tự chủ. Nguồn nhân lực này cần được đặt trong môi trường xây dựng một dân tộc tự chủ, tự cường, có ý chí tự chủ cao.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: USSH)

Đáng chú ý, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú nhấn mạnh trách nhiệm của giáo dục, đào tạo và khoa học xã hội và nhân văn trong nâng cao năng lực tự chủ chiến lược quốc gia. Ông cho rằng cần làm rõ khoa học xã hội và nhân văn có thể đóng góp gì cho nhiệm vụ này, đồng thời phát huy bản sắc, thế mạnh và trí tuệ của đội ngũ nhà khoa học trong nước trong các báo cáo tư vấn chiến lược.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung trao đổi, làm rõ cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra trong xây dựng năng lực tự chủ chiến lược quốc gia của Việt Nam. Các tham luận tập trung vào các vấn đề: tự chủ chiến lược và chính sách trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; vai trò của quốc phòng, an ninh và công nghệ trong tự chủ chiến lược; xây dựng năng lực tự chủ chiến lược về kinh tế của một số nước và bài học cho Việt Nam, trong đó có kinh nghiệm của Hoa Kỳ về tự chủ kinh tế, công nghệ và an ninh...