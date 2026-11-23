Từ tối và đêm 24/11/2026, khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cần đề phòng nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Đến ngày và đêm 25/11/2026, khu vực này có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Diễn biến 24 giờ qua

Trong ngày 23/11/2026, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi.

Dự báo mưa 24-48 giờ tới

Tối và đêm 24/11/2026, từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Đêm 23/11 và ngày 24/11/2026, khu vực Bắc Bộ: mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm. Riêng vùng núi, trung du cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày và đêm 24/11/2026, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo mưa cường độ lớn

Khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ lớn (>80mm/3h).

Cảnh báo mưa to đến rất to ngày 25/11/2026

Ngày và đêm 25/11/2026: từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Tổng lượng mưa từ tối 24/11 đến đêm 25/11/2026: phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Thiên tai đi kèm và cấp độ rủi ro

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Tác động có thể xảy ra

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại qua sông, suối nhỏ, vùng trũng thấp khi có mưa lớn.

Đề phòng lũ quét ở khu vực sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Chủ động ứng phó với ngập úng tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Khi có dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dõi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc: 09h00 ngày 23/11/2026.

Tin tiếp theo: 15h30 ngày 23/11/2026.