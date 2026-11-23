Sáng 23-11, Trung tâm Chính trị phường Phan Rang phối hợp với Đảng ủy các phường Phan Rang, Đô Vinh, Bảo An và Đông Hải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VI năm 2026 cho 118 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy 4 phường.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong 5 ngày, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề theo chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn; từ đó tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.