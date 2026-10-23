Conte chọn bến đỗ mới

Conte ưu tiên trở lại Juventus.

Thất bại 1-4 trước Como tại Champions League đêm 21/10 khiến chiếc ghế của Michael Carrick lung lay dữ dội. Màn trình diễn thất vọng của MU làm dấy lên làn sóng kêu gọi ban lãnh đạo sa thải HLV người Anh, đồng thời thúc đẩy những đồn đoán về người kế nhiệm.

Conte nhanh chóng trở thành ứng viên được nhắc đến nhiều nhất. Nhà cầm quân 57 tuổi hiện không dẫn dắt đội bóng nào sau khi chia tay Napoli cuối mùa trước. Kinh nghiệm chinh phục danh hiệu tại Serie A và Premier League giúp ông được đánh giá là phương án có thể đưa MU trở lại cuộc đua ở những đấu trường lớn.

Tuy nhiên, Juventus cũng đang tìm cách đưa cựu HLV của họ trở lại. Đội bóng thành Turin vừa nhận thất bại 0-3 trước Lazio, khiến áp lực dành cho HLV Luciano Spalletti gia tăng. Trên khán đài, một bộ phận cổ động viên Juventus hô vang tên Conte, thể hiện mong muốn đội bóng tái hợp với nhà cầm quân từng dẫn dắt CLB giai đoạn 2011-2014.

Theo TMW Radio, Conte sẵn sàng trở lại Juventus nhưng yêu cầu ban lãnh đạo đưa ra những cam kết rõ ràng cho các mùa giải tiếp theo. Điều kiện này được cho là liên quan đến kế hoạch tái thiết lực lượng, bao gồm bổ sung nhân sự và xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu.

Nếu Juventus đáp ứng những yêu cầu đó, Conte sẽ ưu tiên trở lại đội bóng cũ thay vì cân nhắc lời đề nghị từ MU. Ngược lại, nếu không nhận được những bảo đảm cần thiết, chiến lược gia người Italy có thể chuyển hướng sang Old Trafford.

Với MU, nguy cơ hụt Conte sẽ khiến bài toán tìm người thay Carrick trở nên phức tạp hơn. Ngoài chiến lược gia người Italy, Eddie Howe cũng được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng. Julian Nagelsmann, HLV trưởng tuyển Đức và cựu thuyền trưởng Bayern Munich, cũng nằm trong danh sách những cái tên được quan tâm.