Đội bóng bầu Thụy thâu tóm 3 giải của V.League

Ninh Bình giành trọn 3 giải thưởng câu lạc bộ, huấn luyện viên và cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 V.League. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Theo kết quả bình chọn của ban tổ chức, CLB Ninh Bình nhận giải câu lạc bộ hay nhất tháng 9. HLV Chu Đình Nghiêm và tiền đạo Lucas Vinicius (Lucao) của đội lần lượt được bình chọn là huấn luyện viên và cầu thủ hay nhất tháng.

Trong tháng 9, Ninh Bình thắng cả 2 trận tại V.League, giành trọn 6 điểm, ghi 6 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đánh bại Hải Phòng 4-1 trên sân Lạch Tray ở vòng mở màn, sau đó vượt qua Thanh Hóa 2-1 trên sân nhà.

Khởi đầu này ghi đậm dấu ấn cầm quân của ông Chu Đình Nghiêm khi mà Ninh Bình toàn thắng 2 vòng đầu dù thiếu đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức ở tuyến giữa. Tiền vệ sinh năm 1998 vắng mặt trong cả 2 trận gặp Hải Phòng và Thanh Hóa vì chấn thương cơ khép háng.

Lucao là người đóng góp nhiều nhất vào thành tích ghi bàn của Ninh Bình trong 2 vòng đầu. Tiền đạo người Brazil lập hat-trick trước Hải Phòng, rồi ghi bàn mở tỷ số ở trận gặp Thanh Hóa. Anh đóng góp 4 trong 6 bàn của đội, tương đương khoảng 67%, đạt hiệu suất 2 bàn/trận.

Ở hạng mục còn lại, tiền vệ Luiz Antonio De Souza Soares của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận giải bàn thắng đẹp nhất tháng 9. Anh được bình chọn nhờ cú sút xa từ khoảng 35 m, mở tỷ số ở phút 16 trong trận thắng Thể Công - Viettel 3-1 tại vòng 3 trên sân Hàng Đẫy.

Theo kế hoạch, giải thưởng của Luiz Antonio sẽ được trao trước trận Hà Tĩnh gặp Hải Phòng trên sân Hà Tĩnh ngày 24/10. CLB Ninh Bình, HLV Chu Đình Nghiêm và Lucao sẽ nhận giải trước trận gặp Công an TP.HCM trên sân Ninh Bình ngày 25/10. Cả 2 trận đều thuộc vòng 5 V.League 2026/27.

Ninh Bình đang tạm dẫn đầu V.League với 10 điểm sau 4 trận, bằng điểm Công an Hà Nội nhưng thi đấu ít hơn một trận. Hai đội cùng có hiệu số +5, song Ninh Bình xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn (11 so với 8).

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 tính đến ngày 23/10. Đồ họa: VPF.