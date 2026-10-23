Khi nghị lực chiến thắng nghịch cảnh

Không huy chương, vẫn sáng ngời nghị lực

Tại Asian Para Games 2026, Đặng Thị Linh Phượng khép lại phần thi hạng cân 50kg nữ với vị trí thứ năm chung cuộc. Không có huy chương, cũng chưa thể chinh phục những mức tạ như kỳ vọng, nhưng hình ảnh nữ lực sĩ sinh năm 1983 vẫn để lại nhiều cảm xúc về nghị lực, sự bền bỉ và tinh thần không khuất phục trước thử thách.

Linh Phượng (trái) và Tuyết Loan (phải) là những biểu tượng cho sức mạnh của ý chí, nghị lực của người phụ nữ Việt Nam

Bước vào cuộc tranh tài cùng những đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Uzbekistan, Kazakhstan và Nhật Bản, Linh Phượng khởi đầu đầy tự tin khi nâng thành công mức tạ 98kg ngay ở lần cử đầu tiên. Đó là điểm tựa để nữ lực sĩ Việt Nam tiếp tục hướng đến những thử thách cao hơn.

Với khát vọng cải thiện thành tích, cô đăng ký mức tạ 106kg ở lượt thứ hai, trước khi nâng mục tiêu lên 114kg ở lượt cuối. Tuy nhiên, cả hai lần thử sức đều không thành công. Thành tích tốt nhất 98kg đưa Linh Phượng xếp thứ năm.

Khoảng cách về thành tích là điều không thể phủ nhận. Nhưng với một VĐV đã nhiều năm gắn bó với thể thao đỉnh cao, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở những con số trên bảng kết quả. Đó còn là cuộc đấu với chính bản thân, nơi mỗi lần nâng tạ đòi hỏi sức mạnh, kỹ thuật, sự tập trung và cả lòng can đảm để đối diện với thất bại.

Sinh năm 1983, Linh Phượng từng giành HCĐ Paralympic Rio 2016, HCV Asian Para Games 2018 và HCB tại kỳ đại hội ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023. Những dấu mốc ấy là minh chứng cho tài năng và hành trình bền bỉ của nữ lực sĩ Việt Nam. Vì thế, kết quả tại Nagoya (Nhật Bản) có thể chưa như mong đợi, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp và nỗ lực của cô.

Ở tuổi mà nhiều người có thể đã nghĩ đến việc lùi lại phía sau, Linh Phượng vẫn bước lên bục cử, đối diện với sức ép và thử thách bằng sự quyết tâm. Hình ảnh ấy gợi lên vẻ đẹp mạnh mẽ của người phụ nữ kiên cường trước nghịch cảnh, không ngừng vượt qua giới hạn và không dễ dàng từ bỏ ước mơ.

Không khuất phục số phận

Châu Hoàng Tuyết Loan khép lại phần thi cử tạ tại Asian Para Games 2026 với vị trí thứ tư hạng cân 55kg nữ, đạt mức tạ 108kg.

Không có huy chương, nhưng hành trình của nữ lực sĩ sinh năm 1975 vẫn là câu chuyện đầy xúc động về một người phụ nữ kiên cường, gần 25 năm bền bỉ theo đuổi đam mê, vượt qua nghịch cảnh và không ngừng thử thách giới hạn của bản thân.

Sinh ra tại Khánh Hòa, Tuyết Loan bị liệt hai chân từ nhỏ và phải gắn bó với chiếc xe lăn. Những thiệt thòi tưởng chừng có thể khép lại nhiều cánh cửa trong cuộc sống, nhưng năm 2001, chị tìm thấy hướng đi mới khi đến với cử tạ người khuyết tật. Từ đó, từng mức tạ được nâng lên không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất mà còn là minh chứng cho ý chí vượt lên số phận.

Suốt sự nghiệp, Tuyết Loan giành nhiều huy chương ở các giải đấu khu vực, châu lục và nhiều lần phá kỷ lục Đông Nam Á. Tại ASEAN Para Games 12 năm 2023, khi đã 48 tuổi, chị vẫn chinh phục thành công mức tạ 105kg, giành HCV và phá kỷ lục đại hội, cho thấy tinh thần thi đấu bền bỉ đáng khâm phục.

Thế nhưng, thử thách lớn nhất của nữ lực sĩ không chỉ nằm trên sàn đấu. Năm 2010, chị được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. Cuộc chiến với bệnh tật mở ra một chặng đường gian nan khác, đòi hỏi nghị lực và lòng can đảm phi thường.

Vừa điều trị, vừa tập luyện, chị vẫn kiên trì hướng về thể thao, lấy niềm đam mê làm điểm tựa để bước tiếp. Với Tuyết Loan, mỗi lần trở lại sàn đấu còn là lời khẳng định rằng nghịch cảnh không thể tước đi quyền được ước mơ và nỗ lực của con người.

Ở tuổi ngoài 50, khi những giới hạn về thể lực và tuổi tác ngày càng rõ rệt, Tuyết Loan vẫn đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường châu lục. Năm lần tham dự Paralympic, từ Bắc Kinh 2008 đến Paris 2024, Tuyết Loan đã ghi dấu một hành trình hiếm có của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Vị trí thứ tư tại Asian Para Games 2026 có thể chưa đáp ứng kỳ vọng về thành tích, nhưng không thể đo đếm trọn vẹn giá trị của hành trình ấy bằng một tấm huy chương. Bởi phía sau mức tạ 108kg là hàng chục năm nỗ lực, những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật và ý chí không chịu đầu hàng hoàn cảnh.

Tuyết Loan không chỉ nâng những khối tạ nặng trên sàn đấu. Chị còn vượt qua sức nặng của nghịch cảnh bằng lòng can đảm và niềm tin vào chính mình. Hình ảnh người phụ nữ vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê ở tuổi ngoài 50 là thông điệp mạnh mẽ về nghị lực sống, đó là hoàn cảnh có thể đặt ra giới hạn, nhưng không thể quyết định ý chí và giá trị của một con người.