Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại giải châu Á

Với bề dày kinh nghiệm của mình, Trần Ngọc Bảo (trắng) tiếp tục được kỳ vọng sẽ cùng các đồng đội giành kết quả tích cực tại Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ngày 23/10, đội tuyển bóng đá bãi biển quốc gia tập trung 20 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Văn Đức.

Lực lượng được lựa chọn chủ yếu dựa trên phong độ của các cầu thủ tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026, diễn ra tại Quy Nhơn (Gia Lai) hồi tháng 8 vừa qua.

Đáng chú ý, danh sách tập trung có 9 cầu thủ từng tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2025, gồm Nguyễn Hữu Ân, Nguyễn Anh Quang, Trần Kim Trung, Mai Văn Mãnh, Hồ Quốc Hưng, Lê Thái Nguyên, Phạm Trường Dũ, Trần Ngọc Bảo và Phan Đạt.

Sự góp mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm được kỳ vọng giúp đội tuyển duy trì sự ổn định về lực lượng, đồng thời hỗ trợ các gương mặt mới thích nghi với yêu cầu thi đấu tại sân chơi châu lục.

Trong thời gian tập luyện tại Đà Nẵng, Ban huấn luyện sẽ tập trung nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện các phương án kỹ thuật, chiến thuật và xây dựng lối chơi phù hợp với từng đối thủ ở vòng bảng.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 quy tụ 12 đội tuyển, chia thành ba bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Tại bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách lớn từ Iran, đội đương kim vô địch đang hướng tới danh hiệu châu Á thứ năm. Hai đối thủ còn lại là Liban và Afghanistan cũng đòi hỏi thầy trò huấn luyện viên Mai Văn Đức có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp Liban lúc 17 giờ ngày 19/11, trước khi đối đầu Iran lúc 17 giờ ngày 21/11 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Afghanistan lúc 17 giờ ngày 23/11.

Ở các bảng đấu còn lại, chủ nhà Thái Lan nằm tại bảng A cùng Nhật Bản, Bahrain và Iraq. Trong đó, Nhật Bản từng ba lần vô địch châu Á, còn Bahrain đăng quang năm 2006.

Bảng C gồm Oman, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Uzbekistan. Oman từng giành chức vô địch năm 2015, trong khi UAE đã hai lần lên ngôi tại giải đấu.

Với sự kết hợp giữa các cầu thủ từng thi đấu quốc tế và những nhân tố nổi bật tại giải vô địch quốc gia, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh, tích lũy kinh nghiệm và giành kết quả tích cực tại giải đấu châu lục.

(Nguồn: VFF)