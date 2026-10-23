Gần 100 vận động viên tham gia Giải vô địch Yoga quốc gia, lần thứ VIII
Sáng 23-10, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, Liên đoàn Yoga Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải vô địch Yoga quốc gia, lần thứ VIII.
Giải vô địch Yoga quốc gia, lần thứ VIII thu hút gần 100 vận động viên nam, nữ đến từ 8 đoàn Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Khánh Hòa 2, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hồ Chí Minh 2. Tại giải, vận động viên tham gia tranh tài các nội dung: Yoga Asana (vô địch đối kháng các tư thế nam, nữ), Yoga nghệ thuật (đơn nghệ thuật; đôi nghệ thuật, nhịp điệu, kết hợp; tập thể), để cạnh tranh 39 bộ huy chương.
Giải vô địch Yoga quốc gia là giải đấu duy nhất phong cấp kiện tướng yoga quốc gia, do vậy thu hút đông đảo vận động viên, đoàn yoga mạnh các tỉnh, thành phố cả nước tham gia thi đấu. Giải dự kiến kết thúc ngày 25-10.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202610/gan-100-van-dong-vien-tham-gia-giai-vo-dich-yoga-quoc-gia-lan-thu-viii-79f1b14/