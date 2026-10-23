Gần 100 vận động viên tham gia Giải vô địch Yoga quốc gia, lần thứ VIII

Sáng 23-10, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, Liên đoàn Yoga Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải vô địch Yoga quốc gia, lần thứ VIII.

Lãnh đạo các đơn vị, ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải.

Lãnh đạo Liên đoàn Yoga Việt Nam tặng cờ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giải vô địch Yoga quốc gia, lần thứ VIII thu hút gần 100 vận động viên nam, nữ đến từ 8 đoàn Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Khánh Hòa 2, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hồ Chí Minh 2. Tại giải, vận động viên tham gia tranh tài các nội dung: Yoga Asana (vô địch đối kháng các tư thế nam, nữ), Yoga nghệ thuật (đơn nghệ thuật; đôi nghệ thuật, nhịp điệu, kết hợp; tập thể), để cạnh tranh 39 bộ huy chương.

Một vận động viên nam thi đấu nội dung Yoga Asana.

Một vận động viên nữ trình diễn các tư thế thi đấu.

Vận động viên nữ biểu diễn động tác yoga nghệ thuật.

Giải vô địch Yoga quốc gia là giải đấu duy nhất phong cấp kiện tướng yoga quốc gia, do vậy thu hút đông đảo vận động viên, đoàn yoga mạnh các tỉnh, thành phố cả nước tham gia thi đấu. Giải dự kiến kết thúc ngày 25-10.