Biệt thự 139 tỷ đồng của đội trưởng Man Utd bị trộm đột nhập

Tiền vệ Fernandes trải qua một đêm đáng quên cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong lúc Man Utd thua Como 1-4 tại Champions League, căn biệt thự của anh ở hạt Cheshire (Anh) bị một nhóm trộm đột nhập, lấy đi nhiều tài sản giá trị.

Tờ SunSport cho hay, vụ việc xảy ra khoảng 20h30 ngày 21/10 (giờ địa phương). Một người hàng xóm phát hiện 3 kẻ khả nghi xuất hiện gần khu nhà và lập tức báo cảnh sát. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, các nghi phạm đã tẩu thoát.

Mục tiêu của nhóm trộm là căn biệt thự 6 phòng ngủ trị giá khoảng 4 triệu bảng (139 tỷ đồng) của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Những kẻ đột nhập được cho là đeo mặt nạ, cuỗm đi đồ trang sức hàng hiệu cùng nhiều tài sản đắt tiền khác.

May mắn, vợ của tiền vệ Man Utd là Ana Pinho cùng 2 con đều không có mặt tại nhà khi vụ trộm xảy ra. Thông tin từ truyền thông Anh cho biết, những kẻ đột nhập chỉ ở trong căn biệt thự chưa đầy 5 phút trước khi cảnh sát đến hiện trường.

Cảnh sát chụp ảnh bên ngoài biệt thự của Bruno Fernandes. Ảnh: Splash.

Tiền vệ Fernandes tại sân bay Manchester sau trận thua Man Utd thua Como 1-4 ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League. Ảnh: Eamonn & James Clarke.

Cảnh sát hạt Cheshire xác nhận vụ đột nhập và đang truy tìm các nghi phạm. Thanh tra David Jarvis cho biết cuộc điều tra mới ở giai đoạn đầu, đồng thời kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin hỗ trợ.

Man Utd hiện đang hỗ trợ đội trưởng cùng gia đình giải quyết hậu quả vụ trộm. Đội bóng thành Manchester cũng đề nghị truyền thông tôn trọng đời tư của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý, tiền vệ Fernandes không phải ngôi sao Ngoại hạng Anh đầu tiên trở thành mục tiêu của những vụ trộm khi đi thi đấu xa nhà. Hồi tháng 1/2026, biệt thự của trung vệ Ruben Dias thuộc Man City cũng bị đột nhập khi cầu thủ người Bồ Đào Nha cùng đội bóng dự Champions League.

Trước đó, những cầu thủ nổi tiếng như Jack Grealish, Raheem Sterling và Riyad Mahrez cũng từng gặp cảnh tương tự. Theo truyền thông Anh, các nhóm tội phạm có thể lợi dụng lịch thi đấu công khai để lựa chọn thời điểm cầu thủ vắng nhà. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận những vụ việc này do cùng một nhóm thực hiện.

Vụ trộm càng khiến Fernandes thêm phiền lòng sau thất bại nặng nề của Man Utd trên đất Ý. Tiền vệ 32 tuổi còn gây chú ý khi công khai chất vấn cách tổ chức phòng ngự của HLV Michael Carrick, cho rằng đội bóng thiếu sự quyết liệt và để đối thủ có quá nhiều khoảng trống.

Khi được hỏi liệu HLV Carrick có sai lầm về chiến thuật, thủ quân Man Utd đáp: "Đó là điều HLV và ban huấn luyện phải xem xét, không phải tôi. Đôi khi chúng tôi cần dũng cảm hơn, chấp nhận mạo hiểm trong cách chơi để áp sát đối thủ ngay từ phần sân của họ".