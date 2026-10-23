Lịch thi đấu bóng đá châu Âu: Stuttgart tiếp Monchengladbach, Torino gặp Monza

Stuttgart sẽ tiếp đón Monchengladbach. (Ảnh: Stuttgart)

Tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, Ipswich Town tiếp Nottingham Forest lúc 2 giờ ngày 24/10. Đây là trận đấu mở màn vòng đấu trước khi loạt trận đáng chú ý như Aston Villa-Manchester City, Chelsea-Tottenham, Manchester United-Bournemouth diễn ra trong hai ngày cuối tuần.

Bundesliga bước vào vòng 7 với trận Stuttgart-Borussia Monchengladbach lúc 1 giờ 30 phút. Đội khách vẫn đang tìm kiếm những điểm số đầu tiên của mùa giải, trong khi Stuttgart có lợi thế sân nhà và hướng tới việc duy trì vị trí trong nhóm đầu.

Tại vòng 8 Serie A, Torino tiếp Monza lúc 1 giờ 45 phút. Đây là trận đấu sớm nhất của vòng, trước khi Napoli gặp Roma, Inter Milan đối đầu Fiorentina và Juventus làm khách Lecce vào cuối tuần.

Ở La Liga vòng 10, Alaves tiếp Malaga lúc 2 giờ ngày 24/10. Malaga vẫn chưa thắng sau 9 vòng đầu, mới có 4 điểm và đang đứng cuối bảng, trong khi Alaves có 11 điểm.

Ligue 1 cũng bước vào vòng 8 với cuộc đối đầu giữa Brest và Nice lúc 1 giờ 45 phút. Đây là trận duy nhất của giải vô địch Pháp trong ngày 24/10, sau đó các trận còn lại của vòng đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần.