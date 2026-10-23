Yamal chi tiền thuê chuyên cơ đón Quả bóng Vàng

Lamine Yamal thuê máy bay riêng đến tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng. Ảnh: Reuters.

Theo Cadena COPE, chuyến đi được ngôi sao mang áo số 10 tự tổ chức độc lập, tách biệt hoàn toàn với kế hoạch di chuyển chung của câu lạc bộ Barcelona.

Theo lịch trình, chuyến bay của Yamal dự kiến khởi hành vào sáng thứ Hai để kịp tham dự lễ trao giải diễn ra lúc 21h00 (giờ địa phương) tại nhà hát London Palladium. Ê-kíp của anh thậm chí còn lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc ăn mừng quy mô lớn tại thủ đô nước Anh nếu anh giành chiến thắng.

Năm ngoái, tuyển thủ Tây Ban Nha cũng từng đặt tiệc mừng tại Paris (Pháp) nhưng phải ngậm ngùi ra về sau khi Ousmane Dembele được vinh danh.

Hiện tại, Yamal được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng, đồng thời gần như nắm chắc giải thưởng "Cầu thủ trẻ hay nhất" năm thứ ba liên tiếp trong cuộc cạnh tranh với đồng đội Pau Cubarsi.

Anh cùng người đồng đội tại "Los Blaugrana" giành nhiều danh hiệu ở cấp câu lạc bộ, và vừa cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Tại sự kiện năm nay, Barcelona cử phái đoàn hùng hậu do đích thân Chủ tịch Joan Laporta dẫn đầu. Đội chủ sân Camp Nou chiếm ưu thế lớn ở nhiều hạng mục đề cử của cả bóng đá nam bóng đá nữ, bao gồm Pau Cubarsi, Rodri, thủ thành Joan Garcia cùng huấn luyện viên Pere Romeu.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.