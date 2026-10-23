Các vận động viên Việt Nam tiếp tục bước vào những cuộc tranh tài quan trọng tại Asian Para Games 5

Trên đường đua xanh, Trịnh Thị Bích Như cùng các đồng đội đã có những màn thể hiện đáng chú ý ở vòng loại, trong khi tại sân điền kinh, Nguyễn Viết Đại hoàn thành phần thi chung kết đẩy tạ nam.

Tại Cung thể thao dưới nước Nagoya City General Gymnasium, 6 vận động viên của Việt Nam bước vào ngày tranh tài cuối cùng của môn bơi với 4 nội dung vòng loại. Ở lượt bơi thứ hai nội dung 400m tự do nam hạng S6, Đỗ Thanh Hải hoàn thành cự ly với thành tích 6 phút 00 giây 49. Với kết quả đủ sức cạnh tranh khi so sánh thành tích giữa các lượt, Thanh Hải giành quyền vào chung kết.

Võ Thanh Tùng (làn số 2) chuẩn bị bài thi. (Ảnh: HOÀI THU)

Ở nội dung 50m bơi ngửa nam hạng S5, Hà Văn Hiệp đạt thành tích 58 giây 77, xếp thứ tư lượt bơi thứ nhất. Tại lượt bơi thứ hai, Võ Thanh Tùng cũng cán đích ở vị trí thứ tư với thời gian 45 giây 11. Thành tích này giúp Thanh Tùng góp mặt trong nhóm vận động viên có kết quả tốt nhất để giành quyền vào chung kết, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh huy chương cho bơi người khuyết tật Việt Nam.

Một trong những tín hiệu tích cực của buổi sáng đến từ Trịnh Thị Bích Như ở nội dung 50m tự do nữ hạng S6. Với thành tích 39 giây 62, cô về thứ hai, chỉ sau Song Lingling của Trung Quốc, qua đó giành quyền vào chung kết. Sau những lần tiến sát bục huy chương ở các nội dung trước, Bích Như một lần nữa cho thấy khả năng cạnh tranh và đứng trước cơ hội tạo thêm dấu ấn trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi.

Ở nội dung 50m tự do nam hạng S6, Việt Nam có hai đại diện là Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải. Tiến Đạt hoàn thành lượt bơi thứ nhất với thành tích 37 giây 94, trong khi Thanh Hải đạt 36 giây 53 ở lượt bơi thứ hai. Kết quả của Thanh Hải giúp anh giành quyền vào chung kết, tiếp tục hành trình thi đấu tại Đại hội sau những màn thể hiện đáng khích lệ trước đó.

Trong khi đó, trên sân điền kinh Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Nguyễn Viết Đại bước vào chung kết đẩy tạ nam hạng F34 và đạt thành tích 7,26m, xếp thứ sáu chung cuộc. Dù chưa thể giành huy chương, phần thi của Viết Đại khép lại với nỗ lực cạnh tranh trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao.

Nguyễn Viết Đại hoàn thành bài thi chung kết đẩy tạ nam. (Ảnh: THU HOÀI)

Đáng chú ý, trong buổi chiều nay, Nguyễn Ngọc Hiệp sẽ tranh tài ở chung kết nhảy xa nam hạng T11, nội dung dành cho vận động viên khiếm thị. Ở tuổi 32, Hiệp là một trong những gương mặt giàu nghị lực của điền kinh người khuyết tật Việt Nam. Sinh ra với khiếm thị bẩm sinh, anh đã vượt qua nhiều trở ngại để theo đuổi thể thao thành tích cao, từng đại diện Việt Nam thi đấu tại Paralympic Rio 2016 và nhiều lần đạt thành tích nổi bật ở đấu trường khu vực.

Với vận động viên khiếm thị, nhảy xa là nội dung đòi hỏi sự phối hợp đặc biệt giữa tốc độ, cảm nhận không gian và khả năng định hướng. Mỗi bước chạy đà, mỗi khoảnh khắc giậm nhảy đều cần sự tập luyện công phu cùng sự phối hợp chính xác với người dẫn đường. Hành trình của Ngọc Hiệp cho thấy nghị lực theo đuổi đam mê và khát vọng khẳng định khả năng của người khuyết tật trên đấu trường thể thao đỉnh cao.

Những ngày thi đấu cuối vẫn còn những cơ hội để các vận động viên Việt Nam tiếp tục chinh phục mục tiêu. Tấm huy chương nào cũng là thành quả quý giá của quá trình tập luyện, sự kiên trì và quyết tâm. Với Trịnh Thị Bích Như, Võ Thanh Tùng, Đỗ Thanh Hải trên đường đua xanh và Nguyễn Ngọc Hiệp trên sân điền kinh, người hâm mộ có thêm kỳ vọng để chờ đợi các màn tranh tài giàu cảm xúc.