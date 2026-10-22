Ông Zelensky rơi nước mắt, Ukraine sơ tán gia đình có trẻ em khỏi 2 nơi đặc biệt

Ngày 22/10, chính quyền Ukraine ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em tại toàn bộ khu dân cư thuộc hai khu vực Kramatorsk và Sloviansk, khu vực Donetsk, miền đông nước này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra tại đây.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Vadym Filashkin, người đứng đầu Chính quyền quân sự tỉnh Donetsk, thông báo quyết định trên qua kênh Telegram cá nhân.

“Chúng tôi đang mở rộng phạm vi sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em. Lệnh sơ tán hiện áp dụng cho tất cả các cộng đồng dân cư tại khu vực Kramatorsk và Sloviansk”, ông Filashkin cho biết.

Trước đó, chính quyền Ukraine đã mở rộng phạm vi sơ tán trẻ vị thành niên tại Kramatorsk khi tình hình an ninh trong khu vực ngày càng phức tạp. Lệnh mới nhất tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng, nhằm bảo vệ các gia đình có trẻ em khỏi những địa bàn có nguy cơ chịu ảnh hưởng của giao tranh.

Đống đổ nát sau cuộc tấn công của Nga nhằm vào Kramatorsk. (Ảnh: AP)

Trong thời gian qua, chính quyền địa phương Ukraine thường xuyên tổ chức các đợt sơ tán dân thường khỏi những khu vực gần chiến tuyến.

Ngày 2/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký ban hành đạo luật cho phép thực hiện việc sơ tán bắt buộc đối với trẻ em khỏi các khu vực đang xảy ra chiến sự, ngay cả khi không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Quyết định mở rộng sơ tán tại Donetsk được công bố cùng ngày Tổng thống Zelensky có những chia sẻ xúc động về áp lực mà ông phải đối mặt trong cuộc xung đột kéo dài với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với doanh nhân kiêm người dẫn chương trình người Anh Steven Bartlett, được đăng tải trên kênh YouTube The Diary Of A CEO, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận ông thường xuyên mất ngủ vì xung đột.

Khi được hỏi về tình trạng hiện tại, ông Zelensky trả lời: “Thật sự rất khó khăn. Tôi nói thật đấy. Tôi không ngủ được. Đó là nỗi đau khủng khiếp mà tôi không mong bất kỳ ai phải trải qua”.

Trong lúc trò chuyện, người dẫn chương trình Steven Bartlett nhận thấy Tổng thống Ukraine rưng rưng nước mắt và đề cập đến điều này. Ông Zelensky xác nhận mình đang xúc động.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cuộc sống hiện tại của ông gắn liền với những lo lắng về sự tồn tại của đất nước và người dân.

“Rất khó khăn, bởi tôi đang phải cùng đất nước, cùng người dân của mình cố gắng sống sót. Câu hỏi đặt ra là liệu ngày mai có đến hay không. Câu trả lời là có, ngày mai chắc chắn sẽ đến”, ông Zelensky chia sẻ.

Dù thừa nhận thực tế khắc nghiệt của xung đột, Tổng thống Ukraine khẳng định ông vẫn giữ tinh thần lạc quan và tin tưởng vào tương lai.

“Tôi là một phần không thể tách rời của tất cả những điều đó. Vậy tôi cảm thấy thế nào ư? Rất khó khăn, nhưng tôi hiểu thực tế phức tạp này và vẫn giữ tinh thần lạc quan, bởi vì tôi tin rằng cái thiện sẽ chiến thắng. Tôi tin vào điều đó”.