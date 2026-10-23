U15 Việt Nam sẵn sàng ra quân tại sân chơi bóng đá trẻ thế giới

Đội tuyển U15 Việt Nam cùng ban huấn luyện có mặt tại Baku (Azerbaijan), sẵn sàng bước vào hành trình tranh tài tại FIFA U-15 World Cup & Festival 2026. Ảnh: VFF

Sau khi ổn định nơi lưu trú tại thủ đô Baku, đội tuyển U15 Việt Nam bắt đầu tham gia các hoạt động chính thức trong khuôn khổ FIFA U-15 World Cup & Festival 2026.

Đây là sân chơi quốc tế được tổ chức với mục tiêu mở rộng cơ hội thi đấu, giao lưu và phát triển chuyên môn cho các tài năng bóng đá trẻ.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, ngày 23.10, toàn đội hoàn tất các thủ tục đăng ký, tham dự những cuộc họp chuyên môn và có buổi tập làm quen tại sân Hovsan từ 14h-15h (giờ địa phương).

Ngày 24.10, U15 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên gặp Bosnia and Herzegovina lúc 11h30 (giờ địa phương). Sau trận ra quân, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tham dự lễ khai mạc được tổ chức vào buổi tối cùng ngày tại Baku Crystal Hall.

FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 là lần đầu tiên FIFA tổ chức sân chơi này, với sự góp mặt của 189 liên đoàn thành viên. Trong đó, có tới 78 đội tuyển lần đầu tham dự một giải đấu World Cup của FIFA ở mọi cấp độ, dành cho cả nam và nữ.

Những con số trên cho thấy quy mô và ý nghĩa của giải đấu trong việc tạo thêm cơ hội để các cầu thủ trẻ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau được tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế.

Với thông điệp “Give Every Talent a Chance” (Trao cơ hội cho mọi tài năng), giải đấu không đặt nặng thành tích thắng thua mà hướng đến sự phát triển toàn diện của cầu thủ.

Bên cạnh các trận đấu, những tài năng trẻ còn được tham gia hoạt động giáo dục, giao lưu với các huyền thoại bóng đá và những chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng. Qua đó, FIFA mong muốn mang đến trải nghiệm vượt ra ngoài khuôn khổ một giải đấu thông thường.

Điểm đáng chú ý của FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 là thể thức thi đấu 8 người mỗi đội, với hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 20 phút. Các đội được thay người không giới hạn và thực hiện đá biên thay vì ném biên.

Những điều chỉnh này được thiết kế phù hợp với đặc điểm phát triển của cầu thủ lứa tuổi U15, giúp các em có thêm cơ hội tiếp xúc bóng, rèn luyện kỹ thuật và nâng cao khả năng xử lý tình huống.

Đặc biệt, tất cả đội tuyển đều được tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, thay vì phải dừng bước sớm sau những thất bại. Thể thức này tạo điều kiện để mỗi cầu thủ tích lũy tối đa kinh nghiệm qua các cuộc đối đầu với những đối thủ có phong cách chơi bóng khác nhau.

Đánh giá về ý nghĩa của giải đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ Việt Nam phát triển tư duy chơi bóng, khả năng thích ứng và tính chủ động trong thi đấu.

“Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật.

Chúng tôi muốn khuyến khích các em sáng tạo, tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai”, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lịch thi đấu của đội tuyển U15 Việt Nam tại FIFA U-15 World Cup & Festival 2026, với trận ra quân gặp Bosnia and Herzegovina ngày 24.10. Ảnh: VFF

Theo nhà cầm quân này, ở độ tuổi 14-15, việc hiểu rõ nhiệm vụ chiến thuật là cần thiết, nhưng các cầu thủ cũng phải biết quan sát, đưa ra quyết định và chủ động tìm kiếm giải pháp khi tình huống trên sân thay đổi.

Với U15 Việt Nam, hành trình tại Azerbaijan không chỉ là cơ hội thử sức trước những đối thủ quốc tế mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình trưởng thành của các cầu thủ.

Những trải nghiệm tại FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 được kỳ vọng sẽ giúp các tài năng trẻ tích lũy bản lĩnh, hoàn thiện kỹ năng và xây dựng nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo.