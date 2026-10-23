Xếp hạng bóng chuyền nữ VĐQG 2026 mới nhất: Xác định 2 cặp đấu bán kết

Tâm điểm lượt trận cuối là cuộc đối đầu giữa Binh chủng Thông tin – BĐ19 và đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An. Trước trận, đội bóng áo lính xếp thứ tư, kém Hà Nội Tasco Auto về số trận thắng.

Chiến thắng ở lượt trận cuối giúp Binh chủng Thông tin – BĐ19 xếp thứ hai tại vòng bảng

Tuy nhiên, thất bại 1-3 của đội bóng Thủ đô trước Geleximco Hưng Yên mở ra cơ hội để thầy trò HLV Phạm Văn Long vươn lên.

Binh chủng Thông tin – BĐ19 đã tận dụng thành công thời cơ bằng chiến thắng thuyết phục 3-0. Sau khi giành set đầu, đội bóng áo lính tiếp tục duy trì sức ép, thắng set 2 với tỉ số 25-17.

Ở set 3, dù để VTV Bình Điền Long An tạo màn ngược dòng và vượt lên dẫn trước, các cô gái Thông tin vẫn thể hiện bản lĩnh trong thời điểm quyết định, thắng 26-24.

Xếp hạng chung cuộc tại vòng bảng

Kết quả này giúp Binh chủng Thông tin – BĐ19 khép lại vòng bảng với 9 chiến thắng, đạt 30 điểm. Dù có cùng số trận thắng nhưng hơn Hà Nội Tasco Auto 6 điểm, đội bóng áo lính vươn lên vị trí thứ hai, đẩy đại diện Thủ đô xuống thứ tư.

Như vậy, HCĐG Lào Cai - đội đứng đầu bảng sẽ chạm trán Hà Nội Tasco Auto ở bán kết. Cặp đấu còn lại là màn tái đấu giữa Binh chủng Thông tin – BĐ19 và VTV Bình Điền Long An.

Chiến thắng ở vòng bảng mang đến lợi thế tâm lý cho đội bóng áo lính trước cuộc tái đấu. Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An cần sớm điều chỉnh lối chơi nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch và giành quyền vào chung kết.