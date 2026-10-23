Xếp hạng bóng chuyền nữ VĐQG 2026 mới nhất: Xác định 2 cặp đấu bán kết
Vòng bảng Giải bóng chuyền nữ VĐQG tại Vĩnh Long vừa kết thúc và đã xác định hai cặp bán kết: HCĐG Lào Cai gặp Hà Nội Tasco Auto, trong khi VTV Bình Điền Long An tái đấu Binh chủng Thông tin – BĐ19.
Tâm điểm lượt trận cuối là cuộc đối đầu giữa Binh chủng Thông tin – BĐ19 và đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An. Trước trận, đội bóng áo lính xếp thứ tư, kém Hà Nội Tasco Auto về số trận thắng.
Tuy nhiên, thất bại 1-3 của đội bóng Thủ đô trước Geleximco Hưng Yên mở ra cơ hội để thầy trò HLV Phạm Văn Long vươn lên.
Binh chủng Thông tin – BĐ19 đã tận dụng thành công thời cơ bằng chiến thắng thuyết phục 3-0. Sau khi giành set đầu, đội bóng áo lính tiếp tục duy trì sức ép, thắng set 2 với tỉ số 25-17.
Ở set 3, dù để VTV Bình Điền Long An tạo màn ngược dòng và vượt lên dẫn trước, các cô gái Thông tin vẫn thể hiện bản lĩnh trong thời điểm quyết định, thắng 26-24.
Kết quả này giúp Binh chủng Thông tin – BĐ19 khép lại vòng bảng với 9 chiến thắng, đạt 30 điểm. Dù có cùng số trận thắng nhưng hơn Hà Nội Tasco Auto 6 điểm, đội bóng áo lính vươn lên vị trí thứ hai, đẩy đại diện Thủ đô xuống thứ tư.
Như vậy, HCĐG Lào Cai - đội đứng đầu bảng sẽ chạm trán Hà Nội Tasco Auto ở bán kết. Cặp đấu còn lại là màn tái đấu giữa Binh chủng Thông tin – BĐ19 và VTV Bình Điền Long An.
Chiến thắng ở vòng bảng mang đến lợi thế tâm lý cho đội bóng áo lính trước cuộc tái đấu. Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An cần sớm điều chỉnh lối chơi nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch và giành quyền vào chung kết.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/xep-hang-bong-chuyen-nu-vdqg-2026-moi-nhat-xac-dinh-2-cap-dau-ban-ket-278338.html