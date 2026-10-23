Gần 100 sinh viên, học viên tham gia giao lưu bóng chuyền hữu nghị quốc tế

Sáng 23-10, tại Nhà thi đấu Trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa tổ chức giao lưu bóng chuyền hữu nghị quốc tế giữa sinh viên, học viên Việt Nam với sinh viên, học viên các nước đang học tập tại tỉnh Khánh Hòa.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Các đội bóng tham gia giao lưu bóng chuyền.

Tham gia giao lưu bóng chuyền có gần 100 vận động viên là sinh viên, học viên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, một số quốc gia khác đang học tập tại 6 trường đại học, cao đẳng, học viện gồm: Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Đại học Nha Trang, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Trường Sĩ quan Không quân, Học viện Hải quân, Trường Đại học Khánh Hòa. Các đội được chia làm 2 bảng (A và B) thi đấu vòng tròn 3 trận tính điểm để chọn 2 đội cao điểm nhất mỗi bảng vào vòng bán kết. Đội thắng ở vòng bán kết sẽ vào tranh chức vô địch.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia.

Các đội bóng tranh tài.

Hoạt động giao lưu bóng chuyền là dịp để học viên, sinh viên quốc tế đang học tập tại Khánh Hòa có điều kiện gặp gỡ, giao lưu với sinh viên, học viên Việt Nam. Qua đó, góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân các nước. Hoạt động giao lưu bóng chuyền sẽ kết thúc vào buổi chiều cùng ngày.