Barcelona chọn Yamal, bỏ qua Rodri ở Quả bóng Vàng

Rodri giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup 2026 sau khi giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina ở chung kết.

Hai tháng sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup, Rodri thừa nhận Barcelona quyết định tập trung ủng hộ Lamine Yamal trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026. Người từng đánh bại Vinicius Junior để giành giải thưởng năm 2024, rồi tiếp tục được vinh danh tại World Cup, giờ không phải lựa chọn ưu tiên của chính CLB mình.

Barcelona đặt cược vào Yamal

Trong cuộc phỏng vấn với La Vanguardia ngày 14/9, Rodri xác nhận Barcelona chọn Yamal vì tin rằng cầu thủ 19 tuổi xứng đáng nhất. Anh không phản đối quyết định của CLB, đồng thời nhấn mạnh giải thưởng cá nhân phụ thuộc vào lá phiếu của 100 nhà báo.

Rodri cho biết anh chỉ mong Quả bóng Vàng thuộc về một cầu thủ Tây Ban Nha, bởi chức vô địch World Cup cần được ghi nhận xứng đáng.

Thái độ điềm tĩnh của tiền vệ 30 tuổi không làm giảm sức nặng của câu chuyện. Barcelona sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, nhưng lại dồn sự ủng hộ cho một đồng đội không giành danh hiệu cá nhân tương tự tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Theo Cadena SER, Hansi Flick ban đầu không muốn công khai ủng hộ riêng ai, bởi Barcelona có nhiều ứng viên. Tuy nhiên, khi CLB thống nhất chiến lược quảng bá cho Yamal, nhà cầm quân người Đức thay đổi quan điểm.

"Tại sao chúng tôi không nên làm vậy? Cậu ấy là cầu thủ của Barcelona và chúng tôi ủng hộ các cầu thủ của mình", Flick phát biểu trong cuộc họp báo ngày 15/9.

Barcelona ưu tiên Lamine Yamal trong cuộc đua Quả bóng Vàng, dù Rodri cũng có tên trong danh sách đề cử.

Lựa chọn của Barcelona không thiếu cơ sở. Theo trang chính thức Quả bóng Vàng, Yamal ghi 25 bàn, thực hiện 20 kiến tạo trong 57 trận mùa 2025/26. Anh cùng Barcelona vô địch La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và đăng quang World Cup với tuyển Tây Ban Nha.

Khả năng đi bóng, tạo cơ hội và gây đột biến giúp Yamal trở thành gương mặt nổi bật của Barcelona. Ở tuổi 19, anh còn đại diện cho tương lai đội bóng, một lợi thế đáng kể về hình ảnh.

Vấn đề nằm ở chỗ Barcelona cũng sở hữu Rodri, người có thành tích cá nhân nổi bật hơn Yamal tại giải đấu quan trọng nhất năm 2026.

Người hay nhất World Cup đứng sau đồng đội

Tây Ban Nha chỉ nhận một bàn thua trong tám trận tại World Cup 2026, trước khi đánh bại Argentina 1-0 ở chung kết. Rodri đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Luis de la Fuente, giúp đội bóng kiểm soát trung tuyến và hạn chế những đợt phản công.

Theo thống kê FIFA, Rodri thực hiện 799 đường chuyền, trong đó 747 lần đưa bóng đến đúng địa chỉ, nhiều nhất giải đấu.

Dữ liệu Opta được BBC dẫn lại còn ghi nhận tiền vệ này có 122 đường chuyền xuyên tuyến. Ở trận chung kết, FIFA thống kê Rodri chuyền chính xác 101/105 lần, thắng 80% những pha tranh chấp và tạo hai cơ hội.

The Guardian đánh giá khả năng phòng ngự của Rodri cũng quan trọng không kém những đường chuyền. Anh thực hiện 26 pha tắc bóng, nhiều nhất World Cup, đồng thời giúp Tây Ban Nha chỉ để đối thủ tạo ra năm cơ hội rõ rệt trong cả giải.

Trong khi đó, Yamal chỉ ghi một bàn, không kiến tạo tại World Cup. Theo Statz, anh thực hiện thành công 27 pha qua người, cho thấy tầm ảnh hưởng trong những tình huống một đối một, nhưng chưa phải cầu thủ quyết định thành công của Tây Ban Nha.

Barcelona ưu tiên Lamine Yamal trong cuộc đua Quả bóng Vàng, dù Rodri cũng có tên trong danh sách đề cử.

Cựu danh thủ Lothar Matthäus thậm chí công khai đánh giá Rodri nổi bật hơn Yamal tại World Cup. Trả lời Sky Germany, chủ nhân Quả bóng Vàng 1990 cho rằng Yamal có tài năng đặc biệt, nhưng chưa thể hiện phong độ tốt nhất ở giải đấu.

Theo Matthäus, Rodri mới là người tạo ra khác biệt lớn nhất trong đội hình vô địch thế giới. Dù vậy, cựu tuyển thủ Đức vẫn nghiêng về Harry Kane trong cuộc đua Quả bóng Vàng nhờ hiệu suất ghi bàn và sự ổn định xuyên suốt mùa giải.

Nhận định ấy làm nổi bật nghịch lý trong cách đánh giá hai cầu thủ Barcelona. Nếu World Cup giữ vai trò quyết định, Rodri có lợi thế lớn với danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Nhưng xét toàn bộ mùa bóng, Yamal lại sở hữu những thống kê tấn công vượt trội.

Rodri chỉ chơi 33 trận cho Manchester City ở mùa 2025/26 sau giai đoạn dài chịu ảnh hưởng của chấn thương dây chằng đầu gối. Theo hồ sơ France Football, anh có 46 lần ra sân, ghi hai bàn và không kiến tạo trong kỳ xét giải.

Yamal duy trì phong độ ổn định hơn ở cấp CLB, góp công trực tiếp vào 45 bàn thắng. Trong khi ấy, Rodri phải nhờ màn trình diễn xuất sắc tại World Cup mới trở lại nhóm ứng viên nổi bật.

Quy chế Quả bóng Vàng cũng đặt màn trình diễn cá nhân và khả năng tạo khác biệt lên hàng đầu, trước thành tích tập thể và tinh thần fair-play. Vì vậy, việc vô địch World Cup không mặc nhiên bảo đảm giải thưởng cho Rodri.

Barcelona có quyền chọn Yamal. Rodri cũng không phản đối. Nhưng trường hợp của tiền vệ 30 tuổi vẫn đặt ra câu hỏi về sức nặng của những danh hiệu cá nhân trong một năm World Cup.

Năm 2024, Rodri vượt qua Vinicius nhờ ảnh hưởng ở cả CLB lẫn đội tuyển. Hai năm sau, anh tiếp tục được công nhận là người hay nhất World Cup, nhưng không phải gương mặt được chính Barcelona ưu tiên quảng bá.

Khi một đội bóng sở hữu cả cầu thủ hay nhất World Cup lẫn tài năng tấn công hàng đầu thế giới, lựa chọn ủng hộ ai cho Quả bóng Vàng chưa chắc phản ánh đầy đủ giá trị chuyên môn của từng người.

Với Rodri, anh đã có danh hiệu cá nhân lớn nhất World Cup. Nhưng ngay tại Barcelona, thành tích ấy vẫn chưa đủ để đưa anh lên vị trí số một trong cuộc đua Quả bóng Vàng.