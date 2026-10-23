MU pressing nhiều thứ hai Champions League, vì sao vẫn thua thảm?

Sau thất bại 1-4 trước Como hôm 21/10, Michael Carrick chỉ trích các cầu thủ Manchester United thiếu quyết liệt, trong khi Bruno Fernandes cho rằng đội bóng chưa pressing đủ mạnh. Tuy nhiên, số liệu mới được Opta công bố lại cho thấy một thực tế bất ngờ: MU không hề thiếu những tình huống gây sức ép lên đối thủ.

Theo Opta Analyst, MU thực hiện 443 lần gây sức ép cường độ cao trước Como, nhiều thứ hai trong một trận Champions League mùa 2026/27. Trong số này, 227 lần diễn ra bên phần sân đối phương, cũng đứng thứ hai giải đấu.

Đáng chú ý, 51,7% số đường chuyền của Como được thực hiện trong tình trạng chịu sức ép lớn. Tỷ lệ ấy đứng thứ 13 trong tổng số 108 màn trình diễn của các đội tại Champions League mùa này, tính đến hết lượt trận thứ ba.

Nếu gây sức ép nhiều như vậy, vì sao MU vẫn để Como thoải mái triển khai bóng và ghi tới bốn bàn?

MU chạy nhiều nhưng pressing sai cách

Pressing không đơn thuần là chạy đến tranh chấp với người cầm bóng. Muốn giành lại quyền kiểm soát, các cầu thủ phải phối hợp để thu hẹp khoảng trống, chặn hướng chuyền và hỗ trợ nhau khi đối thủ vượt qua lớp áp sát đầu tiên.

MU lại thường xuyên thiếu sự phối hợp ấy. Bruno Fernandes là ví dụ rõ nhất.

Theo Opta, đội trưởng MU thực hiện 99 lần gây sức ép trước Como, nhiều nhất đội. Trong đó, 70 lần diễn ra bên phần sân đối phương và 41 lần ở khu vực gần khung thành. Đáng chú ý, Bruno đạt những con số này dù bị thay ra từ phút 67.

Ryan Benson, chuyên gia phân tích của Opta Analyst, chỉ ra tình huống ở phút 13 khi Bruno lao lên áp sát trung vệ Jacobo Ramon. Tuy nhiên, các đồng đội không di chuyển theo để khóa những hướng chuyền tiếp theo. Como dễ dàng phối hợp thoát pressing, khiến nỗ lực của Bruno trở nên vô ích.

Vài phút sau, tình huống tương tự lặp lại. Bruno tiếp tục đuổi theo Ramon, nhưng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Các hậu vệ Como chỉ cần vài đường chuyền ngắn để đưa bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

MU thực hiện 443 lần gây sức ép cường độ cao trước Como, nhiều thứ hai trong một trận Champions League mùa này, theo Opta.

Theo Benson, những pha pressing đơn lẻ như vậy không những thiếu hiệu quả mà còn khiến Bruno mất sức. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hoạt động rất tích cực, nhưng việc liên tục lao lên khi đồng đội giữ nguyên vị trí lại khiến đội hình MU mất cân bằng.

Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher cũng chỉ trích cách pressing của Bruno. Bình luận trên CBS Sports, ông cho rằng đội trưởng MU thường xuyên chạy theo bóng mà không tuân thủ cự ly đội hình. Carragher nhận định Bruno cần nhìn lại trách nhiệm của mình trước khi công khai chất vấn chiến thuật của Carrick.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở Bruno. Những thống kê từ đầu mùa cho thấy MU chưa xây dựng được hệ thống pressing phù hợp với lực lượng hiện tại.

Theo Opta, MU sử dụng đội hình phòng ngự dâng cao trong 42% thời gian thi đấu tại Premier League mùa này, tăng mạnh so với mức 26% dưới thời Carrick mùa trước. Dù vậy, đội bóng mới có 26 lần giành lại bóng ở khu vực gần khung thành đối thủ, đứng thứ 15 trong 20 đội ở thời điểm thống kê.

Chỉ số đo cường độ pressing (PPDA) của MU cũng ở mức 12,1, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mức trung bình 12,5 của Premier League. Điều này cho thấy việc đẩy đội hình lên cao chưa giúp MU gây sức ép hiệu quả hơn.

Carrick phải chịu trách nhiệm về hệ thống

Trước Como, những hạn chế trong cách tổ chức phòng ngự của MU liên tục bị khai thác.

Ở bàn thua đầu tiên, MU có bảy cầu thủ phòng ngự đối đầu năm người của Como. Tuy nhiên, Matheus Cunha không theo sát Nico Paz, còn Harry Maguire lùi lại thay vì áp sát. Tiền vệ Argentina nhờ vậy có đủ khoảng trống để cứa lòng mở tỷ số.

Bàn thua thứ hai còn cho thấy rõ hơn sự thiếu đồng bộ. Theo Sky Sports, Carlos Baleba lao lên gây sức ép với Lucas Da Cunha, trong khi Noussair Mazraoui áp sát Martin Baturina. Tuy nhiên, cả hai đều không ngăn được đối thủ thực hiện đường chuyền.

Chỉ bằng hai pha phối hợp, Como vượt qua tuyến giữa MU, tạo ra tình huống ba đánh ba trước khung thành. Anastasios Douvikas sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Bruno Fernandes dẫn đầu MU với 99 lần gây sức ép nhưng nhiều tình huống áp sát của anh không nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội.

Điều đáng trách là những cầu thủ phía trên không lùi về đủ nhanh. Bruno, Youri Tielemans và Bryan Mbeumo gần như không tham gia hỗ trợ, khiến hàng thủ MU phải đối mặt với những tình huống bất lợi.

Đến bàn thua thứ tư, Maguire phải chạy về bọc lót nhưng Baleba và Diogo Dalot không theo kịp Jacobo Ramon. Trung vệ Como thoải mái băng vào đánh đầu ghi bàn dù xuất phát từ tuyến dưới.

Theo Sky Sports, Como có 5 lần đoạt lại bóng ở khu vực gần khung thành MU, trong khi đội khách cũng có 4 lần làm điều tương tự. Chênh lệch không lớn, nhưng Como tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn.

Đội bóng của Fabregas tạo ra 2,04 bàn thắng kỳ vọng (xG) từ 11 cú sút, trong đó 8 lần trúng đích. MU thực hiện 12 pha dứt điểm nhưng chỉ đạt 1,05 xG. Como còn hoàn thành 594 đường chuyền, nhiều nhất trước MU tại Champions League kể từ Barcelona năm 2019.

Tuy nhiên, Como không cần những đợt phối hợp quá dài để tạo cơ hội. Theo Sky Sports, pha lên bóng nhiều đường chuyền nhất dẫn đến một cú sút của đội chủ nhà chỉ gồm 13 đường chuyền. Họ biết khi nào cần giữ bóng, lúc nào phải tăng tốc và khai thác khoảng trống.

Carrick cũng có lý khi cho rằng pressing một kèm một chưa chắc giải quyết được vấn đề. Ông thừa nhận MU đã thử phương án này trong hiệp hai nhưng vẫn thủng lưới vì cầu thủ không tích cực lùi về phòng ngự.

Tuy nhiên, HLV người Anh phải chịu trách nhiệm về cách bố trí đội hình. MU thường xuyên đẩy tuyến trên lên cao trong khi các trung vệ thiếu tốc độ để bảo vệ khoảng trống phía sau. Khi đối thủ vượt qua lớp pressing đầu tiên, hàng thủ lập tức bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

Trận thua Como cho thấy MU không thiếu cầu thủ sẵn sàng gây sức ép, nhưng thiếu sự thống nhất về thời điểm áp sát, cách hỗ trợ và trách nhiệm phòng ngự. Nếu mỗi người tự chọn thời điểm lao lên, cả đội sẽ dễ dàng bị đối thủ khai thác.

Trước trận gặp Bournemouth ngày 25/10, Carrick cần giải quyết vấn đề này thay vì chỉ yêu cầu học trò chạy nhiều hơn. Bởi 443 lần gây sức ép mà vẫn thủng lưới bốn bàn cho thấy nỗ lực cá nhân chẳng có nhiều ý nghĩa nếu đội bóng không vận hành như một tập thể.