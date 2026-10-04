Công nghệ đã thay đổi thói quen đọc sách thế nào?
Hội sách Hà Nội lần thứ XI vừa khép lại tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nhưng những dư âm về sự chuyển mình của văn hóa đọc đang mở ra nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm. Sự xuất hiện của các tủ sách điện tử di sản, sách nói, sách đa phương tiện tại hội sách năm nay không đơn thuần là một xu hướng công nghệ ngắn hạn mà đang thay dần đổi thói quen đọc của người trẻ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-nghe-da-thay-doi-thoi-quen-doc-sach-the-nao-420752.htm