Công nghệ đã thay đổi thói quen đọc sách thế nào?

Sáng 4/10, tại Không gian sáng tạo Tây Hồ, hơn 700 em nhỏ từ 6 -14 tuổi Việt Nam và quốc tế đang sinh sống, học tập tại Hà Nội, đã cùng tham gia Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình”. Từ những nét vẽ trong trẻo, cuộc thi gửi gắm thông điệp hòa bình và tình yêu Hà Nội từ thế hệ trẻ.