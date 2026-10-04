Tam Hưng: Hào hùng chương trình nghệ thuật chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo người dân tham gia. Các tiết mục ca, múa, nhạc quần chúng do các đội văn nghệ của các thôn, các đoàn thể, câu lạc bộ trên địa bàn biểu diễn, mang đến nhiều màu sắc nghệ thuật phong phú.

Các tiết mục biểu diễn đa màu sắc. Ảnh: Bình Minh

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại và quê hương Tam Hưng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những giai điệu, lời ca mang đậm niềm tự hàoThủ đô anh hùng. Ảnh: Bình Minh

Với sự chuẩn bị chu đáo và dàn dựng công phu, các tiết mục được thể hiện sinh động, đa dạng về thể loại, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và tinh thần thời đại. Những giai điệu, lời ca mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của người dân trên hành trình xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Nguyễn Thành Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh, cách đây 72 năm, ngày 10/10/1954, Thủ đô Hà Nội được hoàn toàn giải phóng. Mùa Thu lịch sử ấy đã trở thành một dấu son trong hành trình xây dựng và phát triển của Thủ đô, khơi dậy niềm tự hào, ý chí và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật càng ý nghĩa hơn khi đồng thời chào mừng sự kiện Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô vào ngày 5-10.

Khát vọng xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới được thể hiện sinh động. Ảnh: Bình Minh

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Tam Hưng. Một dấu mốc tự hào để cùng nhìn lại những trang sử gắn với Đình Kim – nơi Thành ủy Hà Nội làm việc từ ngày 20-7 đến 10-10-1954 để chỉ đạo công tác chuẩn bị tiếp quản Thủ đô.

Hôm nay, trong nhịp sống đổi mới của Thủ đô, quê hương Tam Hưng cũng đang từng ngày chuyển mình. Những thành quả đạt được là kết tinh của truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân.

Đêm nghệ thuật thực sự trở thành ngày hội văn hóa của nhân dân xã Tam Hưng. Qua đó, lan tỏa khí thế đoàn kết, niềm tin và tạo động lực để mỗi cán bộ và người dân Tam Hưng tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.