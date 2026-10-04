Người Hà Nội thích thú khám phá đặc sản xứ Triệu Voi

Những ngày đầu tháng 10, Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội trở thành điểm hẹn đặc biệt của người dân và du khách khi hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào cùng được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp.

Khác với những sản phẩm Việt vốn đã quen thuộc trên thị trường, khu vực hàng hóa Lào khiến nhiều người dành thời gian tìm hiểu bởi khá nhiều mặt hàng lần đầu được giới thiệu tập trung tại Hà Nội. Từ các loại gạo, thực phẩm chế biến, chè, bia đến tinh dầu, sản phẩm thủ công…, mỗi gian hàng mang theo một phần hương vị và đời sống của đất nước Triệu Voi.

Trong đó, gạo Lào là một trong những nhóm sản phẩm dễ thu hút sự chú ý. Các loại nếp Yodsam, Champahom, nếp cẩm, nếp thơm Bandon Champahom… được đóng gói giới thiệu với người tiêu dùng.

Với nhiều người Việt vốn quen với văn hóa sử dụng gạo trong bữa ăn hàng ngày, việc được trực tiếp nhìn, tìm hiểu và lựa chọn những loại gạo đặc trưng của nước bạn tạo nên một trải nghiệm khá gần gũi nhưng vẫn mới mẻ.

Gian hàng gạo Lào luôn tập lập người mua hàng.

Chị Hương, ở Hai Bà Trưng (Hà Nội), cho biết từng có dịp sang Lào và đặc biệt ấn tượng với món xôi nếp của nước bạn. “Xôi nếp Lào rất thơm, dẻo và có hương vị riêng. Thấy gạo Lào được giới thiệu tại Hà Nội, tôi mua một ít về thử đồ xôi cho gia đình, cũng là để nhớ lại hương vị từng được thưởng thức khi sang Lào”.

Bên cạnh gạo, nhóm thực phẩm chế biến như thịt trâu Laofood, thịt bò Deejai, thịt trâu khô, thịt bò khô cũng tạo điểm nhấn. Những sản phẩm này gợi nhắc tới đặc trưng ẩm thực Lào với cách chế biến đậm vị, thuận tiện để sử dụng hoặc mua làm quà.

Bên cạnh gạo, thịt trâu hay bia Lào, những chiếc khăn Lăm Vông với màu sắc rực rỡ, hoa văn đặc trưng cũng thu hút nhiều người dân Thủ đô. Khăn thường được sử dụng như một phụ kiện trong trang phục truyền thống, đặc biệt trong các dịp lễ hội, giao lưu văn hóa. Với chất liệu mềm, màu sắc nổi bật và họa tiết mang đậm bản sắc Lào, sản phẩm vừa có giá trị sử dụng, vừa được nhiều người lựa chọn làm quà lưu niệm.

Không chỉ mua sắm, điều dễ tạo nên sức hút của sự kiện là người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc, cách sử dụng và đặc điểm của từng mặt hàng. Bên cạnh thực phẩm, Lào còn mang tới các dòng chè cổ thụ Lanxiang, Xiêng Khoảng, Somnuek, cùng tinh dầu, sản phẩm từ trầm hương, khăn và cà-vạt.

Chính vì vậy, sức hấp dẫn của những gian hàng Lào không chỉ nằm ở việc người dân tìm thấy một món ăn hay thức uống mới. Một túi gạo, một gói thịt trâu hay chai bia quen thuộc của người Lào khi xuất hiện giữa trung tâm Hà Nội còn trở thành một cách rất gần gũi để người tiêu dùng khám phá văn hóa của nước bạn.

Tuần lễ sản phẩm Việt Nam – Lào “Hoa đẹp Chăm Pa” diễn ra từ ngày 1 đến 4/10/2026, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức. Đây cũng là lần đầu những sản phẩm đặc trưng của hai nước cùng được giới thiệu trong một không gian chung tại khu vực trung tâm Thủ đô.