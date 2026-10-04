'Sự tích quả dưa hấu' ra mắt công chúng với 'diện mạo' nhạc kịch Broadway

Đây là dự án nhạc kịch được xây dựng với sự tham gia của ê kíp sáng tạo Việt Nam và Mỹ. Vở nhạc kịch được lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian quen thuộc về Mai An Tiêm nhưng được phát triển theo ngôn ngữ nhạc kịch đương đại, với cách kể mới, tiết tấu nhanh và tinh thần trình diễn mang màu sắc Broadway.

Kịch bản của Sự tích quả dưa hấu do Nicole Jones-Dion đảm trách. Đồng hành cùng Nicole Jones-Dion là Spencer Liff, đạo diễn và biên đạo chính của vở diễn, người từng hai lần được đề cử giải Emmy. Phần âm nhạc do Doug Katsaros đảm trách. Ông là nhà soạn nhạc và giám đốc âm nhạc từng đoạt giải Emmy. Gabriel Barre giữ vai trò giám đốc sản xuất.

Phía Việt Nam có Lê Hoàng Giang đảm nhiệm vai trò phó đạo diễn và Nguyễn Tấn Lộc là biên đạo đồng hành. Thiết kế sân khấu do Trần Hồng Vân thực hiện, cùng đội ngũ nghệ sĩ, kỹ thuật và sáng tạo Việt Nam tham gia xuyên suốt quá trình dàn dựng.

Đặc biệt, toàn bộ dàn diễn viên của vở đều là nghệ sĩ Việt Nam. Trong suốt 105 phút biểu diễn, các nghệ sĩ phải đồng thời đảm nhiệm diễn xuất, ca hát và vũ đạo, phối hợp trực tiếp với dàn nhạc giao hưởng chơi live từ đầu đến cuối chương trình. Dàn nhạc cũng có sự góp mặt của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc cổ điển phương Tây và chất liệu world music Việt Nam.

Sự kết hợp này tạo nên một diện mạo riêng cho vở diễn: Cấu trúc, cách dàn dựng và tinh thần trình diễn mang hơi hướng musical phương Tây, trong khi câu chuyện, nhân vật, âm nhạc và mỹ thuật vẫn được xây dựng trên nền văn hóa Việt.

Đảm nhận vai chính Mai An Tiêm là Denis Đặng. Đây là một thử thách mới khi Denis, vốn được biết đến nhiều hơn trong vai trò sáng tạo, phải đảm nhận đồng thời diễn xuất, ca hát và trình diễn trên sân khấu nhạc kịch. Vai Mai An Tiêm cũng mở ra một hướng thể hiện mới của Denis, từ vị trí một người đứng sau những ý tưởng sáng tạo đến một nghệ sĩ trực tiếp hiện diện trên sân khấu.

Trọng Nhân mang đến một màu sắc khác với vai hoàng tử Khang. Nhân vật được xây dựng là một hoàng tử có phần lười biếng, kiêu ngạo và nhút nhát nhưng từng bước thay đổi khi đối diện với những biến cố. Trọng Nhân thể hiện nhân vật bằng lối diễn tự nhiên, duyên dáng, có nhiều mảng miếng hài hước và tạo được sự gần gũi với khán giả.

Trong khi đó, Myra Trần tiếp tục cho thấy thế mạnh về giọng hát, đồng thời lần đầu thử sức với diễn xuất trên sân khấu nhạc kịch. Trong vai công chúa Mỹ Linh, Myra xây dựng hình ảnh một cô công chúa dịu dàng, giàu tình cảm nhưng không thụ động trước số phận.

Hai nghệ sĩ Huỳnh Kiến An và Phạm Yến đảm nhận vai Vua Hùng và Hoàng hậu Thi Thi. Kinh nghiệm sân khấu lâu năm giúp cả hai tạo được điểm tựa cho dàn diễn viên trẻ, đồng thời mang đến sự chắc chắn trong những phân đoạn đòi hỏi nhiều về diễn xuất và ca diễn.