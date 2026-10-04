Nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ II - năm 2026 chính thức khép lại sau 4 ngày diễn ra sôi động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng tham dự.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương tới các đoàn quốc tế, thay cho lời cảm ơn và sự ghi nhận đối với những nghệ sĩ, nghệ nhân đã mang tài năng, bản sắc văn hóa và tinh thần sẻ chia đến với Hà Nội.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. “Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị thuộc về quá khứ, mà còn phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và trao truyền cho các thế hệ sau”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết.

Chương trình nghệ thuật bế mạc gồm hai phần: “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”, với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước cùng nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế.

Ở chương đầu tiên là các tiết mục của nghệ sĩ đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ và Việt Nam.

Âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn của mỗi quốc gia mang đến những màu sắc riêng, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa màu sắc ngay trên sân khấu bế mạc.

Tiếp đó, chương “Lời chào từ Việt Nam” tập trung giới thiệu văn hóa Việt Nam qua các chất liệu nghệ thuật truyền thống và đương đại. Chương trình đưa khán giả từ những giá trị văn hóa, di sản của các vùng miền đến hình ảnh Việt Nam ngày nay, qua đó giới thiệu một đất nước giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Sự kiện được tổ chức bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội, hướng tới tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối giữa các quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Lễ hội năm nay diễn ra trong dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO. Đây cũng là thời điểm mà các giá trị di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực và du lịch của nhiều quốc gia cùng được giới thiệu trong một không gian chung tại Hà Nội.

Trong 4 ngày diễn ra, lễ hội có 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế và 35 gian hàng ẩm thực. Các chương trình điện ảnh giới thiệu tác phẩm đến từ gần 20 nền điện ảnh, góp phần mở rộng nội dung giao lưu ngoài lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.

Bên cạnh các hoạt động tại Hoàng thành Thăng Long, lễ hội còn có những chương trình diễn ra tại không gian công cộng. Các hoạt động diễu hành trên phố đi bộ đưa văn hóa, nghệ thuật của nhiều quốc gia đến gần người dân và du khách đang có mặt ở Hà Nội.