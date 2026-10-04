Chùm ảnh: Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II

Tối 04/10, Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II - năm 2026 đã diễn ra tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, khép lại 4 ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Tham dự lễ bế mạc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, lãnh đạo các bộ, ngành... và các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những gì thuộc về quá khứ, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau.

Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức cũng trao Kỷ niệm chương của Lễ hội tới các đoàn quốc tế, thay cho lời cảm ơn và sự ghi nhận đối với những nghệ sĩ, nghệ nhân và những người bạn đã mang tài năng, bản sắc văn hóa và tinh thần sẻ chia đến với Hà Nội.

Với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai", Lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực, cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh.

Trong bốn ngày diễn ra, Hoàng thành Thăng Longtrở thành một không gian gặp gỡ đa sắc màu, nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện, giao thoa và kết nối.

Một dấu ấn nổi bật của Lễ hội năm nay là sức lan tỏa rộng rãi tới công chúng, không chỉ trong không gian Hoàng thành Thăng Long mà còn trên các không gian công cộng và nền tảng truyền thông.

Các hoạt động diễu hành, biểu diễn nghệ thuật trên phố đi bộ đã đưa những sắc màu văn hóa của các quốc gia đến gần hơn với người dân và du khách

Điểm nhấn của Lễ Bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm 2 chương "Những sắc màu gặp gỡ" và "Lời chào từ Việt Nam", với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế và nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Tiếp nối là "Lời chào từ Việt Nam", đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại.

Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới.

Thành công của Lễ hội cũng cho thấy khi di sản, nghệ thuật, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và sáng tạo được đặt trong cùng một không gian, các giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu và bảo tồn mà còn có khả năng tạo ra những trải nghiệm, sản phẩm và giá trị mới.

Đây cũng là cách cụ thể để phát huy vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa, chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Lễ hội khép lại, nhưng hành trình kết nối vẫn tiếp tục. Những thanh âm, sắc màu, câu chuyện và tình bạn được hình thành tại Hà Nội sẽ tiếp tục lan tỏa, mang theo hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện, sáng tạo và rộng mở đến với bạn bè năm châu.