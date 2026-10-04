Bắc Ninh: Công diễn, trao giải Liên hoan văn nghệ trong công nhân viên chức lao động

Tối 4/10, tại Nhà văn hóa phường Quế Võ, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh tổ chức chương trình công diễn và tổng kết, trao giải Liên hoan văn nghệ trong công nhân viên chức lao động, lần thứ II, năm 2026.

Đồng chí Thái Thu Xương và đồng chí Nguyễn Thị Hương trao giải Nhất toàn đoàn cho Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành thành phố; phường Quế Võ; lãnh đạo, đại diện một số Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Liên hoan văn nghệ trong công nhân viên chức lao động thành phố Bắc Ninh lần thứ II, năm 2026 đã đi qua một hành trình sôi nổi và nhiều cảm xúc. Với 162 tiết mục, hơn 1.000 diễn viên là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đến từ 77 Công đoàn cơ sở trải qua 5 cụm thi và vòng Chung kết. Liên hoan đã trở thành hoạt động văn hóa có sức lan tỏa lớn trong đoàn viên, người lao động thành phố Bắc Ninh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị đoạt giải tại Liên hoan.

Chương trình công diễn được xây dựng theo 3 chương, gồm 11 tiết mục của 16 đội văn nghệ xuất sắc; hình thức biểu diễn phong phú như: Múa, tốp ca, đơn ca, độc tấu nhạc cụ…. Nội dung các tiết mục phản ánh sinh động hình ảnh của đoàn viên, người lao động, niềm tự hào về truyền thống văn hóa Bắc Ninh và khát vọng tương lai.

Chương I có chủ đề “Tự hào giai cấp công nhân” là lời tri ân, ghi nhận những đóng góp của người lao động, đồng thời thể hiện niềm tự hào về tổ chức công đoàn, gồm ca khúc: “Tự hào Công đoàn Bắc Ninh” và “Made in Việt Nam” đã mang đến không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần tự tin, năng động của người lao động.

Chương II với chủ đề “Nhịp sống công nghiệp” tái hiện nhịp chuyển động mạnh mẽ của đời sống sản xuất trong thời đại mới được thể hiện qua các tiết mục: “Vũ điệu kỷ nguyên số”; mashup “Công nhân trên chặng đường mới và We are Samsung”. Bằng hình thức nghệ thuật trẻ trung, hiện đại, các tiết mục góp phần khắc họa hình ảnh người công nhân thời kỳ mới năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập.

Các đại biểu trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương III – “Khát vọng vươn xa” mở ra không gian nghệ thuật rộng lớn hơn, gắn hình ảnh người lao động với quê hương, đất nước và tương lai. Các tiết mục “Xuân về trên bản Mông”, “Việt Nam kiêu hãnh”, “Tổ quốc trong ánh mặt trời”, “Bắc Ninh thành phố tôi yêu”, “Vang mãi khúc ca Công đoàn” và “Bắc Ninh khát vọng vươn lên”… đã tạo nên những sắc màu đa dạng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào tương lai.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã công bố và trao các giải thưởng gồm: Giải giọng ca xuất sắc nhất, tiết mục múa xuất sắc nhất, tiết mục nhạc cụ xuất sắc nhất, tiết mục được dàn dựng công phu và sáng tạo nhất, tiết mục ca ngợi tổ chức Công đoàn hay nhất. Đối với giải toàn đoàn, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

Tiết mục do tốp ca nam nữ Công đoàn Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 biểu diễn.

Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tapuho Việt Nam trao tặng 300 suất quà cho công nhân, lao động. Những phần quà là sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn và các đơn vị đồng hành, góp phần động viên người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống.

Đêm công diễn khép lại trong không khí sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong đoàn viên, người lao động. Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương Bắc Ninh trong thời kỳ mới.

Các đại biểu chúc mừng ra mắt Văn phòng đại diện Cụm khu công nghiệp số 4.

Trước đó, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức ra mắt Văn phòng đại diện Cụm khu công nghiệp số 4. Văn phòng quản lý 283 công đoàn cơ sở với 146 nghìn đoàn viên, thuộc địa bàn các khu công nghiệp Quế Võ, Quế Võ 2, Quế Võ 3, Nam Sơn – Hạp Lĩnh.

Việc thành lập Văn phòng được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối trực tiếp giữa Liên đoàn Lao động thành phố với công đoàn cơ sở, người lao động, doanh nghiệp và chính quyền địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình việc làm, quan hệ lao động, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động công đoàn cơ sở và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn.