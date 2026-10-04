Kết thúc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2026: Vun đắp tình hữu nghị, mở ra những kết nối mới

Dự Lễ bế mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, cùng đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần II. Ảnh: thethaovanhoa.vn.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II - năm 2026 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức, đã tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu tại Hoàng thành Thăng Long. Năm nay, lễ hội càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO.

Sân khấu biểu diễn tại Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực và chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh. Di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện, giao thoa, tạo nên những cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa giữa các nền văn hóa.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Lễ hội là sức lan tỏa rộng rãi tới công chúng. Các hoạt động diễu hành trên phố đi bộ đưa sắc màu văn hóa của các quốc gia đến gần hơn với người dân và du khách. Theo Ban Tổ chức, sự tham gia và đồng hành của Meta góp phần đưa hình ảnh, hoạt động và những câu chuyện của Lễ hội lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, mở rộng không gian giao lưu từ sự kiện trực tiếp tại Hà Nội đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Không chỉ giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội còn tạo cơ hội gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng; góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu bế mạc đã khẳng định, đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị thuộc về quá khứ, mà còn phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và trao truyền cho các thế hệ sau.

Thành công của lễ hội cho thấy, khi di sản, nghệ thuật, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và sáng tạo được đặt trong cùng một không gian, các giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu, bảo tồn mà còn có khả năng tạo ra những trải nghiệm, sản phẩm và giá trị mới. Đây cũng là cách phát huy vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa, chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Điểm nhấn của Lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm hai chương “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Trong chương “Những sắc màu gặp gỡ”, thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên sân khấu đa sắc màu. Những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống được kết nối trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia.

Tiếp nối chương trình là “Lời chào từ Việt Nam”, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới.

Từ thành công của hai kỳ tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội, UNESCO, các cơ quan đại diện ngoại giao và đối tác quốc tế để từng bước xây dựng Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội trở thành nền tảng giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế có uy tín, được tổ chức thường niên, có bản sắc riêng và tạo ra những kết quả hợp tác cụ thể qua từng năm. Qua đó, Hà Nội hướng tới trở thành điểm gặp gỡ thường xuyên của các nền văn hóa, nơi những sáng kiến về di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững được kết nối, lan tỏa.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức cũng trao kỷ niệm chương của Lễ hội tới các đoàn quốc tế, thay cho lời cảm ơn và sự ghi nhận đối với những nghệ sĩ, nghệ nhân và những người bạn đã mang tài năng, bản sắc văn hóa và tinh thần sẻ chia đến với Hà Nội.