Hơn 700 thiếu nhi vẽ tranh về Hà Nội – Thành phố vì hòa bình

Cuộc thi do Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội tổ chức, nhằm tạo không gian văn hóa, nghệ thuật để thiếu nhi thể hiện tình yêu với Thủ đô bằng ngôn ngữ hội họa, đồng thời gửi gắm những ước mơ về một thế giới hòa bình, an toàn và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương phát biểu khai mạc cuộc thi

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết, cuộc thi dành cho thiếu niên, nhi đồng mang quốc tịch Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Thủ đô.

Theo bà Trần Thị Phương, cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở và các câu lạc bộ năng khiếu trên địa bàn Hà Nội, cuộc thi năm nay có sự tham gia của thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia như Anh, Argentina, Ấn Độ, Belarus, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Italia, Nam Phi, Nga, Kyrgyzstan, Thụy Điển, Turkmenistan... đang sinh sống, học tập tại Thủ đô.

Cuộc thi thu hút hơn 700 thí sinh tham dự

Qua nhiều mùa tổ chức, cuộc thi trở thành sân chơi mỹ thuật góp phần khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo, đồng thời tạo cơ hội để các em giao lưu, học hỏi và phát triển năng khiếu. Những hình ảnh về Hà Nội qua góc nhìn trẻ thơ hiện lên sinh động với phố phường, mái ngói, hàng cây, di tích lịch sử, thầy cô, bạn bè và những sinh hoạt đời thường.

Tác phẩm đoạt giải Nhất của em Nguyễn Phương Mỹ, học sinh lớp 4B1, Trường Tiểu học Đại Từ (phường Đại Kim, Hà Nội)

Không chỉ là cuộc thi vẽ, hoạt động còn tạo không gian giao lưu giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế, qua đó vun đắp tinh thần hòa bình, hữu nghị và sự tôn trọng khác biệt. Những bức tranh cũng trở thành một cách để Hà Nội được giới thiệu tới bạn bè quốc tế bằng góc nhìn hồn nhiên, trong sáng của thế hệ trẻ.

Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo trao giải Nhất cho em Nguyễn Phương Mỹ, học sinh lớp 4B1, Trường Tiểu học Đại Từ (phường Đại Kim, Hà Nội); 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 30 giải Khuyến khích cho các tác giả xuất sắc.