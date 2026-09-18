Công bố Quyết định thành lập Công an TP Bắc Ninh

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an một số địa phương.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Quang cảnh buổi Lễ. Ảnh: Công an nhân dân.

Nâng tầm toàn diện công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh với dấu mốc quan trọng trên chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển, mở ra thời cơ, vận hội mới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong thành quả có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Bắc Ninh. Qua các thời kỳ, Công an tỉnh đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm mới đối với Công an thành phố. Mục tiêu xây dựng thành phố công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xanh, thông minh, hiện đại đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp và hành động.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an TP Bắc Ninh trước hết phải thống nhất nhận thức và thực hiện bằng được quan điểm “an ninh bao trùm”, “an ninh kiến tạo”; công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải tạo nền tảng thực hiện thành công mục tiêu phát triển thành phố và nâng cao đời sống Nhân dân.

Mọi chủ trương, công tác bảo vệ an ninh, trật tự phải lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể; an ninh con người làm mục đích. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền trong triển khai các chủ trương lớn về phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động tham mưu những vấn đề liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và phát triển khu đô thị sân bay.

Cùng với đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu nâng tầm toàn diện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt. Công an thành phố Bắc Ninh phải nắm chắc tình hình, chủ động dự báo, kịp thời tham mưu tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt”, bịt kín sơ hở, thiếu sót, xử lý các dấu hiệu vi phạm, trục lợi trong quá trình triển khai chủ trương, chính sách phát triển.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định thành lập Công an thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Công an nhân dân.

Xây dựng Công an thành phố Bắc Ninh tinh nhuệ, hiện đại

Bộ trưởng Lương Tam Quang đặc biệt yêu cầu giữ vững an ninh, trật tự, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh phải được tính toán ngay từ đầu trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách và dự án phát triển.

Công an thành phố phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội; quyết liệt đấu tranh, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, nhất là tội phạm núp bóng doanh nghiệp; phòng, chống tội phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả; kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy, nổ. Đồng thời, quyết tâm hoàn thành xây dựng 30% xã, phường không ma túy trong năm 2026, tiến tới xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu tập trung xây dựng Công an TP Bắc Ninh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng tầm Công an thành phố trực thuộc Trung ương; phấn đấu hoàn thành xây dựng Công an cơ sở hiện đại trong năm 2027 và trở thành một trong những địa phương về đích sớm trong thực hiện mục tiêu này.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và vị thế mới, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Bắc Ninh sẽ chung sức, đồng lòng, lập nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công an nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh khẳng định, việc thành lập Công an thành phố và 12 Công an phường không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với lực lượng Công an trước cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang về chuyển từ “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, Công an thành phố xác định phải đi trước một bước trong nắm, dự báo, phòng ngừa, giải quyết các nguy cơ về an ninh, trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu. Ảnh: Công an nhân dân.

Với tinh thần thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và tư duy “kiến tạo an ninh cho phát triển”, Công an thành phố Bắc Ninh quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, xanh và bền vững./.