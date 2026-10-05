Mưa như trút nước, hàng loạt tuyến đường ở TP HCM ngập như sông

Chiều 4/10, mưa đổ xuống nhiều khu vực ở TP HCM và kéo dài trong khoảng thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập kéo dài.

Trên đường Văn Cao (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cũ), mưa ngập kéo dài một đoạn gần 1km, kéo dài từ giao lộ Bình Long đến Tân Hương.

Cách đường Văn Cao khoảng 100m, đường Thạch Lam (phường Phú Thạnh) cũng rơi vào tình trạng ngập sâu kéo dài.

Nhiều đoạn nước ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân khó khăn.

Khu vực đường Thạch Lam nước ngập như sông. “Đoạn đường này ngập hoài à. Mưa lớn lớn xíu là ngập vậy đó”, một người dân chia sẻ.

Ô tô rẽ "sóng nước" trên đường ngập trong chiều cuối tuần sau cơn mưa lớn ở TP HCM.

Nước bao vây khiến công việc kinh doanh, buôn bán của người dân bị ảnh hưởng.

Hàng loạt tuyến đường ở khu vực quận Tân Phú cũ bị ngập trong chiều hôm nay...

Cụ thể, các tuyến đường như Phạm Văn Xảo, Lê Thúc Hoạch, Vườn Lài, Hiền Vương (thuộc quận Tân Phú cũ)… bị ngập nhiều đoạn gần 0,5m.

Mỗi khi ô tô chạy qua tạo thành sóng nước văng tung tóe hai bên đường

Người dân dắt xe chết máy trên đường Thạch Lam.

Nước ngập bao vây khắp nơi, người đi xe máy đứng ở dải phân cách chờ nước rút trên đường Lê Thúc Hoạch

Sau cơn mưa, rác thải trôi lềnh bềnh trên đường.

Đến gần 17h cùng ngày, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nước lênh láng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 1 đến 4/10, thành phố có mưa lớn vào chiều tối. Mưa tập trung tại các khu vực Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn và quận 12 cũ. Người dân cần đề phòng mưa lớn cực đoan kèm giông sét do đối lưu nhiệt.