Chiếc bút trong phần mộ liệt sĩ có khắc tên Lê Thị Thu Hương

Theo đó, tại mộ số 6, hàng 3, lô 2, khu 1 phải, mã định danh mộ 5112400060 có một cây bút màu vàng, phần nắp đã bị hư hỏng. Trên thân bút có khắc tên Lê Thị Thu Hương (nét chữ hơi mờ). Một bên thân bút có dòng chữ “kỷ niệm Kon Tum”.

Chiếc bút trong phần mộ liệt sĩ.

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng đã đăng ký đầy đủ vị trí, thu thập và tiến hành bảo quản di vật theo quy định; đồng thời rà soát, đối chiếu với hồ sơ liên quan đến các phần mộ chưa xác định được thông tin. Chiếc bút như một nguồn thông tin bổ trợ với hy vọng từng bước làm rõ danh tính đồng chí đã hy sinh.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các cựu chiến binh, đồng đội, cơ quan, đơn vị và nhân dân nếu biết thông tin liên quan đến di vật có khắc tên Lê Thị Thu Hương hoặc liệt sĩ an táng tại mộ số 6, hàng 3, lô 2, khu 1 phải, mã định danh mộ 5112400060, Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Hà thì cung cấp để phục vụ công tác xác minh.

Thông tin gửi về tổng đài 0397.007.500 của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi hoặc đồng chí Biện Thị Thủy Nguyên, chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, số điện thoại: 0989.676.011.