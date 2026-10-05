Phim Việt được ưu tiên chiếu trong 'giờ vàng' tại rạp

Văn bản hợp nhất Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 2/4/2026.

Theo quy định, từ ngày 1/1/2026, tại các hệ thống rạp chiếu phim, tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam phải đạt ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm. Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu trong khung giờ từ 18h đến 22h.

Quy định cũng đặt ra giới hạn về thời gian chiếu phim dành cho trẻ em. Theo đó, suất chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi phải kết thúc trước 22h; phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi phải kết thúc trước 23h.

Từ ngày 1/1/2026, tại các hệ thống rạp chiếu phim, tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam phải đạt ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm. Ảnh: tienphong

Trên các kênh truyền hình trong nước, từ ngày 1/1/2026, thời lượng phát sóng phim Việt Nam phải đạt ít nhất 20% tổng thời lượng phát sóng phim, không bao gồm dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình.

Phim Việt Nam và phim dành cho trẻ em cũng được ưu tiên phát sóng trong khung giờ 18h-22h. Trong đó, thời lượng phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi phải đạt ít nhất 5% tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước.

Về chính sách tiếp cận điện ảnh, người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định được giảm ít nhất 20% giá vé khi trực tiếp xem phim tại rạp. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé, người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50%.