Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên với Thường trực HĐND các xã, phường: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong mô hình mới

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ánh

Những kết quả bước đầu tích cực

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến phát biểu khai mạc hội nghị khẳng định, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bắt đầu trong bối cảnh toàn tỉnh sau gần 1 năm hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND cấp xã đã nhanh chóng đi vào nền nếp, thể hiện nỗ lực, quyết tâm cao.

Đi sâu phân tích những kết quả ban đầu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: HĐND các cấp đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, kiện toàn bộ máy nhân sự chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Các kỳ họp tiếp theo đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý giải quyết các vấn đề cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, an sinh xã hội sau quá trình sắp xếp. Công tác giám sát được nghiêm túc thực hiện ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ; qua đó, giúp ổn định, duy trì hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên Lê Xuân Tiến phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ánh

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến cũng thẳng thắn chỉ rõ quy mô, phạm vi giám sát của Thường trực hay các Ban HĐND chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế. Việc giám sát thực hiện những vấn đề lớn, vấn đề khó còn gặp nhiều trở ngại về mặt chuyên môn, bộc lộ sự thiếu hụt tính chuyên sâu. Hoạt động giám sát ở cơ sở chủ yếu vẫn nghe trình bày báo cáo, tranh luận; trong khi đó, trong chất vấn, giải trình, khâu chuẩn bị nội dung trả lời còn chung chung, chưa đưa ra giải pháp, lộ trình khắc phục cụ thể rõ thời hạn.

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã cân nhắc kỹ lưỡng để quyết định lựa chọn nội dung thảo luận chuyên đề sát với tình hình thực tế lần này. Chủ đề chính của hội nghị tập trung vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thước đo là những chuyển biến rõ nét trong thực tiễn

Trình bày báo cáo đề dẫn tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương cung cấp những số liệu cụ thể minh chứng cho khối lượng công việc thực tế của cơ quan dân cử. Chỉ trong những tháng đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp, thông qua 122 nghị quyết; Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp tỉnh tổ chức 9 đoàn giám sát, khảo sát. Ở cấp cơ sở, HĐND các xã, phường tổ chức tới 393 kỳ họp, ban hành 2.185 nghị quyết, đồng thời tổ chức 537 đoàn giám sát chuyên đề nhằm bám sát tình hình địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Thị Tuyết Hương phát biểu đề dẫn tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ánh

Nhìn nhận từ thực tiễn hoạt động, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương khẳng định, điều cử tri quan tâm không chỉ là các cơ quan đã giám sát bao nhiêu cuộc hay ban hành bao nhiêu kiến nghị. Thước đo thực chất nhất của hiệu quả giám sát nằm ở chỗ sau quá trình đó vấn đề có chuyển biến thực tế hay không. Khâu kết luận giám sát đòi hỏi phải quy rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp khả thi, thời hạn thực hiện cụ thể để các kiến nghị được giải quyết triệt để.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ánh

Từ thực tế khách quan sau quá trình sáp nhập, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương lưu ý địa bàn cấp xã hiện nay rộng hơn, khối lượng công việc theo đó cũng lớn hơn rất nhiều. Trong bối cảnh nguồn lực tham mưu, điều kiện bảo đảm hoạt động ở nhiều nơi còn hạn chế, các đơn vị không thể tổ chức hoạt động giám sát theo cách dàn trải. Mỗi cuộc giám sát cần đi đúng vào vấn đề cử tri đang quan tâm, nơi thực tiễn đang vướng mắc để có thể tạo ra chuyển biến thông qua chính hoạt động của HĐND.

Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh yêu cầu Thường trực HĐND các xã, phường chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị cần rà soát phân công rõ trách nhiệm giữa Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND; đồng thời, phối hợp với UBND cùng cấp bố trí công chức tham mưu giúp việc phù hợp. Trong điều kiện nhiều đại biểu kiêm nhiệm, các thành viên cần lựa chọn việc trọng tâm, tăng thời gian nghiên cứu hồ sơ, nắm tình hình địa bàn nhằm giữ liên hệ chặt chẽ với cử tri.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ánh

Về công tác chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND cấp xã cần thống nhất sớm với UBND cùng cấp về nội dung, tiến độ chuẩn bị hồ sơ. Việc thống nhất này nhằm mục đích để các Ban HĐND có đủ thời gian tiến hành công tác thẩm tra các tài liệu trình kỳ họp. Quá trình làm việc cần tăng cường thảo luận, đóng góp vào những vấn đề cụ thể, làm rõ trách nhiệm, chỉ ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc hiệu quả.

Về phía UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành tập trung giải quyết những khó khăn thuộc lĩnh vực quản lý phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Sở Nội vụ phối hợp với địa phương rà soát thực trạng bố trí công chức tham mưu, hướng dẫn điều hòa phân công nhiệm vụ, tham mưu phương án điều chuyển sắp xếp nhân sự phù hợp. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn các địa phương rà soát, bàn giao hồ sơ tài chính, tài sản, công nợ xây dựng cơ bản, kiên quyết không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ánh

Đối với các vướng mắc về đất đai, Sở Nông nghiệp, Môi trường hướng dẫn việc tiếp nhận, kiểm tra chuẩn hóa hồ sơ địa chính sau bàn giao; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đất đai, thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các nhiệm vụ giao cho cấp xã. Về cơ sở vật chất, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ chủ trì phối hợp Cục chuyển đổi số, Văn phòng Quốc hội và các sở, ngành triển khai mua sắm trang thiết bị chuyên dụng dùng chung 4 phần mềm Quốc hội cho 104 HĐND xã, phường, bảo đảm vận hành chậm nhất trong quý I/2027.