TP Hồ Chí Minh buổi sáng nắng gián đoạn, chiều và tối mưa nhiều

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 5 đến 7/10, TP Hồ Chí Minh có nắng gián đoạn, mưa tập trung vào chiều và tối. Sáng 5/10 ít mưa, nhưng sang ngày 6 và 7/10, khu vực ven biển có thể xuất hiện mưa ngay trong buổi sáng. Từ ngày 5/10 đến 7/10, thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Dự báo tổng lượng mưa tại các điểm Sài Gòn, Chợ Lớn, Thới An, Tân Thuận và Nhà Bè đạt 70 - 120 mm; Bình Thạnh và Phú Mỹ đạt 70 - 130 mm; Thủ Đức đạt 80 - 140 mm. Các điểm Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương và Phú Giáo có lượng mưa 90 - 140 mm, riêng Bắc Tân Uyên đạt 100 - 150 mm.

Mưa lớn tại TP Hồ Chí Minh được dự báo tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Từ ngày 7/10 đến ngày 8/10, lượng mưa có thể đạt 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Trước đợt mưa này, Thành phố đã ghi nhận mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong 24 giờ, từ 19 giờ ngày 3/10 đến 19 giờ ngày 4/10, lượng mưa tại Phạm Văn Cội đạt 73 mm, Củ Chi 64,2 mm, Thủ Dầu Một 58,4 mm và Cát Lái 41,4 mm.

Trên khu vực Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần khiến thời tiết những ngày đầu tuần nhiều mây, nắng yếu và gián đoạn, mưa xuất hiện trên diện rộng, có nơi mưa to.

Ngày 5/10, mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối, buổi sáng ít mưa hơn. Các khu vực được dự báo có mưa tập trung gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ.

Sang ngày 6 và 7/10, một số nơi ở miền Tây Nam Bộ và khu vực ven biển TP Hồ Chí Minh có khả năng xuất hiện mưa trong buổi sáng; chiều và tối tiếp tục có mưa nhiều, mưa có thể tăng thêm. Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 7/10 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới tại TP Hồ Chí Minh.

Nhiệt độ tại TP Hồ Chí Minh ngày 5/10 dao động từ 26 - 32 độ C, ngày 6/10 từ 24 - 31 độ C và ngày 7/10 từ 25 - 32 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những khu vực có sông, suối nhỏ, sườn đồi và dốc cao cần đề phòng lũ, sạt lở đất.

Với xu hướng mưa tập trung vào chiều và tối, việc đi lại trong giờ tan tầm có thể bị ảnh hưởng, nhất là tại những nơi có nguy cơ ngập do mưa lớn. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trước khi di chuyển.