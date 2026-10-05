Tra cứu danh sách xe chạy quá tốc độ bị phạt nguội tại Bắc Ninh từ 21/9-27/9

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh, từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2026, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành đã phát hiện 680 trường hợp điều khiển phương tiện (bao gồm cả ô tô và xe máy) chạy quá tốc độ quy định.

Tra cứu danh sách phương tiện vi phạm tốc độ bị phạt nguội tại Bắc Ninh TẠI ĐÂY

Phạt nguội tại Bắc Ninh từ ngày 21/9 đến 27/9/2026 ghi nhận 680 trường hợp vi phạm tốc độ. Người dân cần chủ động tra cứu danh sách để kịp thời chấp hành quy định. (Ảnh Phòng CSGT Bắc Ninh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu thông tin và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Để tránh vi phạm và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, giữ khoảng cách an toàn và điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện đường sá.

Đặc biệt, người tham gia giao thông không nên chủ quan khi không thấy lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường. Việc tuân thủ quy định về tốc độ cần được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.