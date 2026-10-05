Giải độc đắc xổ số Vietlott gần 200 tỷ đã có người trúng

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.571 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (4/10), Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 199.576.277.000 đồng (gần 200 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.571 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối nay chứa dãy số may mắn 15 - 20 - 29 - 37 - 40 - 45.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc gần 200 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền gần 20 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 180 tỷ đồng.

Ngoài giải Jackpot, kỳ quay ngày 4/10 còn ghi nhận số lượng người trúng giải nhất ở mức kỷ lục, với 153 khách hàng nhận thưởng 10 triệu đồng mỗi giải. Bên cạnh đó, có 6.971 khách hàng trúng giải nhì, trị giá 300.000 đồng mỗi giải và 108.604 khách hàng trúng giải ba, trị giá 30.000 đồng mỗi giải.

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục lĩnh giải. Sau thời hạn này, giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được hạch toán vào khoản doanh thu khác của Vietlott.

Giải thưởng Jackpot Mega 6/45 bắt đầu được tích lũy từ kỳ quay ngày 5/8 với giá trị khởi điểm 12 tỷ đồng. Sau 26 kỳ quay liên tiếp không có người trúng Jackpot, giá trị giải thưởng đã tăng lên mức cao nhất lịch sử sản phẩm này.

Kỷ lục Jackpot cao nhất trước đây thuộc về ông N.V.N. tại TP.HCM, với số tiền hơn 152 tỷ đồng tại kỳ quay thứ 1.310 ngày 2/2/2025.