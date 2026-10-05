Thái Lan: Lũ lụt tiếp diễn phức tạp khi đã ảnh hưởng tới hơn 3,2 triệu người

Chính quyền thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 26/9/2026 công bố toàn bộ 50 quận của thủ đô là khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, sau gần 48 giờ mưa lớn liên tục gây ngập diện rộng, làm gián đoạn sinh hoạt và giao thông. Trong vòng 10 ngày, Thái Lan đã ghi nhận ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lũ lụt đã xảy ra tại 154 huyện, 1.209 xã và 8.790 làng, trong khi dự báo tiếp tục có mưa lớn đến rất lớn tại nhiều khu vực trong những ngày tới, khiến tình hình có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Theo Tổng cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthithaworn, tình trạng ngập lụt là do mưa lớn đến rất lớn kéo dài tại nhiều khu vực, kết hợp với lượng nước từ miền Bắc đổ xuống và bổ sung vào lượng nước đang tích tụ tại miền Trung. Các cơ quan chức năng đã huy động nhân lực, thiết bị và máy móc để đẩy nhanh tiêu thoát nước, hỗ trợ người dân và khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng.

Tại Bangkok, khoảng 329.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng và 4 người thiệt mạng. Mực nước tại thủ đô bắt đầu giảm, song chính quyền tiếp tục theo dõi tình trạng nước đọng và mực nước sông Chao Phraya, đồng thời giám sát lượng nước xả từ các đập xuống hạ lưu.

Trong khi đó, mực nước vẫn tiếp tục dâng tại một số tỉnh miền Trung do phải tiếp nhận lượng lớn nước từ thượng nguồn. Tại Ayutthaya, 53.457 hộ gia đình bị ảnh hưởng và 1 người thiệt mạng; tại Pathum Thani, số hộ bị ảnh hưởng lên tới 169.724. Tại Samut Prakan, dù mực nước bắt đầu giảm, vẫn có 223.346 hộ gia đình bị ảnh hưởng và 8 người thiệt mạng.

Tại miền Đông, Chachoengsao tiếp tục ghi nhận mực nước dâng, với 58.960 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Trong khi đó, mực nước tại Prachin Buri, Chonburi, Sa Kaeo, Rayong và Chanthaburi đang giảm. Ở miền Bắc và Đông Bắc, mực nước tại các địa phương được DDPM theo dõi nhìn chung cũng đang giảm, song nhiều cộng đồng vẫn chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Cục Khí tượng Thái Lan dự báo từ ngày 5-7/10, khu vực phía trên của Thái Lan sẽ có mưa dông, gió giật và mưa lớn đến rất lớn cục bộ. Trong các ngày 5-6/10, mưa được dự báo xảy ra tại miền Bắc, miền Trung, Bangkok và các tỉnh lân cận, miền Đông và miền Nam phía trên. Lượng mưa tại miền Trung, miền Đông và miền Nam dự kiến tiếp tục tăng trong các ngày 8-13/10.