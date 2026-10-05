[Video] Cán bộ, công chức cấp xã chính thức được hưởng phụ cấp công vụ 55%
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.
Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hàng năm của các địa phương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-can-bo-cong-chuc-cap-xa-chinh-thuc-duoc-huong-phu-cap-cong-vu-55-post992893.html