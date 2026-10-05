Hà Nội: Nhiệt độ nhiều nơi có thể xuống đến 19 độ C

Nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi xã Ba Vì có thể xuống đến 19 độ C. Ảnh minh họa.

Bản tin mới nhất của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, từ tối 4-10, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Tại các xã, phường, nhiệt độ giảm sâu so với ít ngày nắng trước đó.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua và sáng nay (5-10), thành phố Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 19 - 21 độ C.

Đáng chú ý, 5 xã dự kiến nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến 19 độ C gồm: Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc và Xuân Mai. Một số xã khác của Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 20 độ C gồm: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Thanh Oai, Phú Xuyên và Vân Đình.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Trong đó, cần lưu ý nhất là nguy cơ trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.