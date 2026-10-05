Tuyên truyền pháp luật theo hướng thiết thực, hiệu quả

Xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật

Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1) là đơn vị hỏa lực mặt đất chủ lực, có truyền thống "Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng". Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý và rèn luyện kỷ luật luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Từ nhận thức đó, công tác giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên, gắn với quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy. Nội dung, hình thức tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ và đối tượng bộ đội, hướng tới mục tiêu để cán bộ, chiến sĩ không chỉ nắm được các quy định mà còn hình thành ý thức tự giác chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt hàng ngày.

Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1) tổ chức Hội thi "Tìm hiểu pháp luật". Ảnh: Chí Công

Các mô hình "Mỗi tuần một điều luật", "Mỗi ngày một việc tốt", "Ngày Pháp luật", "Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật" được duy trì nền nếp, qua đó tạo thêm những kênh tuyên truyền, giáo dục gần gũi với bộ đội. Nội dung pháp luật, kỷ luật được đưa vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với những vấn đề cán bộ, chiến sĩ có thể gặp trong thực tiễn.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và rèn luyện kỷ luật là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa trực tiếp đối với sức mạnh của đơn vị. Việc bộ đội hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật được xác định là một trong những thước đo về tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và niềm tin đối với cấp ủy, chỉ huy.

Từ việc duy trì thường xuyên công tác giáo dục, quản lý và rèn luyện, nhận thức pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên. Nhiều năm liền, Lữ đoàn không xảy ra vi phạm nghiêm trọng, vi phạm thông thường giảm đáng kể; kết quả kiểm tra nhận thức pháp luật hàng năm đạt 100% yêu cầu.

Đáng chú ý, đầu tháng 9/2026, Lữ đoàn tổ chức Diễn đàn Thanh niên với chủ đề "Tuổi trẻ Lữ đoàn 382 nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật". Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đồng thời góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự chính quy, lành mạnh.

Thông qua diễn đàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên được trao đổi, nhận diện những nguy cơ vi phạm trước tác động từ mặt trái xã hội và không gian mạng. Đơn vị yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động phòng ngừa, kiên quyết "nói không" với lô đề, cờ bạc trực tuyến, vay "tín dụng đen"; không để xảy ra các vi phạm liên quan đến sử dụng rượu, bia, điện thoại không đúng quy định và những hành vi xuất phát từ thiếu kiềm chế.

Thông điệp "Đã uống rượu, bia - tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông" được quán triệt để mỗi quân nhân thực hiện một cách tự giác, cả trong thời gian công tác tại đơn vị cũng như khi nghỉ phép, tranh thủ tại địa phương, qua đó giữ gìn hình ảnh, tác phong của "Bộ đội cụ Hồ".

Cùng với tuyên truyền, giáo dục, Lữ đoàn chú trọng phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm phương pháp chủ đạo. Cán bộ các cấp được yêu cầu thường xuyên sâu sát, nắm chắc tình hình bộ đội; khi phát sinh vấn đề phải xem xét khách quan, minh bạch, xử lý nghiêm minh, đúng quy định.

Các mô hình "Nhóm Zalo đồng hành cùng chiến sĩ", "Tổ tư vấn tâm lý - pháp luật"... được triển khai nhằm tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị, gia đình và quân nhân. Qua đó, cấp ủy, chỉ huy có thêm điều kiện nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lý, hoàn cảnh gia đình của bộ đội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng lối sống lành mạnh.

Đưa pháp luật đến gần người dân qua Đề án 1371

Không chỉ chú trọng giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị, Lữ đoàn Pháo binh 382 còn tích cực phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Trong đó, Lữ đoàn triển khai Đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động người dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, đồng thời thực hiện Đề án tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một trong những cách làm cụ thể là mô hình "Tủ sách pháp luật quân - dân" được đặt tại Nhà văn hóa xóm Thịnh, xóm Phú Sơn, xã Tân Cương và xóm Ao Cang, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. Các tủ sách có hàng trăm đầu sách, tài liệu với nội dung gần gũi với đời sống, cùng các văn bản pháp luật, nghị quyết, chỉ thị mới được cập nhật thường xuyên. Người dân có thể đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà nghiên cứu, tìm hiểu. Mô hình đã thu hút hàng trăm lượt người đến đọc và mượn tài liệu, trong đó có nhiều đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và người cao tuổi.

Hoạt động của tủ sách không dừng ở việc cung cấp tài liệu. Trong quá trình tiếp xúc với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn còn trực tiếp hướng dẫn, giải thích những quy định pháp luật và chính sách mới của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Từ khi có tủ sách, bà con có thêm địa chỉ để tìm hiểu pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến đất đai, trật tự, an toàn giao thông và nghĩa vụ quân sự.

Việc đưa tài liệu pháp luật về nhà văn hóa, kết hợp với trao đổi, hướng dẫn trực tiếp đã góp phần tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin pháp luật thuận lợi hơn. Qua đó, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị từng bước gắn với những vấn đề thiết thực tại địa bàn cơ sở.

Cùng với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Lữ đoàn Pháo binh 382 thường xuyên tham gia công tác dân vận, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đơn vị đã huy động hàng chục nghìn ngày công, hàng nghìn lượt phương tiện, trang thiết bị tham gia giúp địa phương xây dựng các công trình phúc lợi, nhà tình nghĩa, đường giao thông nông thôn… Qua các hoạt động này, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật được gắn với những việc làm cụ thể tại cơ sở, qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân và góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn.