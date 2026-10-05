Dự báo thời tiết ngày 5/10/2026: Hà Nội chuyển lạnh, nhiều nơi mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 5/10, không khí lạnh đã tác động đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào, dông rải rác, một số nơi có mưa to đến rất to. Nhiệt độ đo được lúc 1h phổ biến 22-25 độ; tại Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Trong ngày 5/10, khối không khí lạnh tiếp tục lan sang một số khu vực phía Tây Bắc Bộ và mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió Đông Bắc trên đất liền duy trì cấp 2-3, khu vực ven biển cấp 3-4.

Do tác động của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ. Tại Hà Nội, thời tiết ngày 5/10 có lúc xuất hiện mưa rào và dông do ảnh hưởng của không khí lạnh. Nền nhiệt giảm, trời chuyển lạnh.

Cùng với không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây thời tiết xấu ở miền Trung. Trong ngày và đêm 5/10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm; một số nơi có thể vượt 180mm.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng miền Bắc, khiến Hà Nội và nhiều địa phương chuyển lạnh từ sáng 5/10. Ảnh minh họa.↵

Sang ngày và đêm 6/10, mưa lớn tập trung từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 180mm. Cơ quan khí tượng lưu ý khả năng xuất hiện những đợt mưa với cường suất trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Trong sáng 5/10, phía Tây Bắc Bộ cùng khu vực trung du, đồng bằng phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-20mm, một số điểm có mưa to trên 50mm. Từ Thanh Hóa, Nghệ An đến TP Huế, mưa xuất hiện trong ngày và đêm 5/10, phổ biến ở mức mưa nhỏ đến mưa vừa kèm dông. Một số nơi có thể mưa to trên 70mm.

Đến ngày và đêm 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn tại khu vực này được nhận định còn khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, ngày 5/10 trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các trận dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ ngập tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; đồng thời có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 5/10/2026 tại các khu vực

Hà Nội: Nhiều mây, buổi sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; sau đó mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và dông rải rác, một số nơi mưa to đến rất to; sau giảm mưa. Gió nhẹ. Có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh trong dông. Trời chuyển lạnh, vùng cao có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 27-29 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ; cao nhất 24-27 độ.

Mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực từ Bắc Bộ đến miền Trung, kèm nguy cơ lốc, sét và ngập úng cục bộ. Ảnh minh họa.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, một số nơi mưa to; riêng Hà Tĩnh đến Quảng Trị có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày có nắng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi, riêng khu vực phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối mưa dông xuất hiện rải rác. Riêng Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác từ chiều đến đêm, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây hơn, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TP.HCM: Có mây, ban ngày mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm tăng mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.