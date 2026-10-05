Đà Nẵng: Chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do mưa lũ

Chính quyền xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) làm cầu tạm đoạn xảy ra sạt lở chia cắt năm 2025. Ảnh: Chí Đại.

Theo UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, trên địa bàn xảy ra hơn 40 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông. Riêng tuyến ĐH8.NTM dẫn vào 6 thôn bị sạt lở, đứt gãy tại 3 vị trí, khiến khoảng 1.500 hộ với 7.000 người bị cô lập trong nhiều ngày. Nhờ chủ động triển khai các phương án ứng phó, địa phương không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lũ đã gây hư hỏng nhiều nhà cửa và công trình hạ tầng.

Ông Phan Duy Hưng - Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết, qua rà soát thực địa, địa phương xác định 251 hộ với 1.220 nhân khẩu tại các điểm dân cư thuộc 8 thôn có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp khi xảy ra thiên tai và cần được sơ tán đến nơi an toàn.

UBND Trà Đốc đã hoàn thành kịch bản phòng, chống thiên tai năm 2026, xây dựng các tình huống giả định và phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro tại mỗi thôn.

Địa phương cũng kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, tổ chức tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu, vận hành phương tiện và xử lý các tình huống mưa lớn, bão, lũ, sạt lở đất, lũ quét. Bên cạnh đó, địa phương chủ động dự trữ vật tư, phương tiện thiết yếu, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Theo ông Phan Duy Hưng, trước những khó khăn do địa hình miền núi và thời tiết diễn biến bất thường, địa phương xác định phải chủ động từ sớm, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, xây dựng cộng đồng an toàn, thích ứng với thiên tai. Về lâu dài, xã triển khai đề án phục hồi rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước và hạn chế nguy cơ sạt lở.

Tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), công tác phòng, chống thiên tai được chú trọng sau những thiệt hại nặng nề trong năm 2025.

Theo báo cáo của UBND xã Hùng Sơn, cuối năm 2025, một quả đồi tại thôn Pứt bất ngờ sạt lở khiến 3 người tử vong và mất tích. Tính cả năm, 479 hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, lũ liên tiếp.

Mưa lớn cũng làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng, trụ sở làm việc và đường giao thông với tổng thiệt hại ước hơn 125 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán, di dời 342 hộ với 1.295 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Sau mưa lũ, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và thành phố, xã Hùng Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân tại các khu vực sạt lở, bị chia cắt, từng bước ổn định cuộc sống.

Anh Bhling Đều, ở thôn H’juh (xã Hùng Sơn) cho biết, thôn có 87 hộ với 230 nhân khẩu. Khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương kịp thời kiểm tra, vận động người dân đến nơi an toàn. Sự hỗ trợ kịp thời giúp người dân yên tâm hơn trước nguy cơ thiên tai.

Theo ông Nguyễn Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, để chủ động ứng phó thiên tai năm 2026, xã đã xây dựng phương án theo từng cấp độ rủi ro và kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự với 325 thành viên.

Qua rà soát, Hùng Sơn xác định 676 hộ dân và 120 căn nhà nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra thiên tai. Cả 12 thôn đều có khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn, nhất là các khu vực đồi núi, ta-luy, sườn dốc và dọc các tuyến giao thông huyết mạch ĐH4, ĐT606.

“Chúng tôi xác định phải chuẩn bị từ sớm, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao, để khi xảy ra tình huống có thể nhanh chóng huy động lực lượng, tổ chức sơ tán người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại” - ông Kỳ nói.

Theo ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, trước mùa mưa năm 2026, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn. Phương án xác định các biện pháp ứng phó với từng loại hình thiên tai như bão, động đất, hạn hán, lũ, ngập lụt. Trong đó, thành phố đã rà soát, xác định 57 xã, phường có nguy cơ sạt lở đất; 6.942 người thuộc diện sơ tán xen ghép và 13.588 người sơ tán tập trung.

Ông Trương Xuân Tý cho biết, đến nay, tất cả 93 xã, phường của TP Đà Nẵng đã phê duyệt phương án ứng phó thiên tai. Các địa bàn miền núi phải xây dựng kịch bản cụ thể đối với lũ quét, sạt lở đất và tình huống bị chia cắt, cô lập. Về lâu dài, thành phố sẽ kiểm soát chặt việc xây dựng tại các vùng có nguy cơ rủi ro, xử lý các hành vi cản trở dòng chảy, đồng thời di dời, bố trí lại dân cư khỏi những khu vực không bảo đảm an toàn.