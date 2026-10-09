Công bố lịch thi đánh giá tư duy TSA

Theo đó, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 11 tỉnh, thành phố bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo từng đợt. Cụ thể, đợt 1: Thi ngày 16 và 17/1/2027, đăng ký từ 5 đến 15/12/2026. Đợt 2: Thi ngày 20 và 21/3/2027, đăng ký từ ngày 5 đến 15/2/2027. Đợt 3: Thi ngày 22 và 23/5/2027, đăng ký từ ngày 5 đến 15/4/2027.

Đây là kỳ thi đánh giá các năng lực tư duy nền tảng của học sinh, thay vì kiểm tra trực tiếp kiến thức của từng môn học. Kỳ thi áp dụng các công nghệ khảo thí như xây dựng câu hỏi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết đáp ứng câu hỏi trong thiết kế đề và mô hình chấm điểm IRT nhiều tham số. Khâu định danh thí sinh cũng được thực hiện bằng thẻ căn cước công dân, kết nối với hệ thống dữ liệu dân cư nhằm hạn chế tình trạng thi hộ, gian lận.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt thi với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố; đáp ứng cho gần 60.000 lượt thi với tổng số gần 30.000 thí sinh dự thi. Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027.